Google rectifica: en Cuenca hay “casas colgadas”, no “casas colgantes”

Nos vamos a ir hasta Cuenca. Si preguntamos por el monumento que más identifica a esta ciudad de Castilla-La Mancha seguro que la mayoría se inclina por las casas colgadas. Está la catedral, está el puente san Pablo, el Parador... pero, sin duda, ese conjunto de construcciones que se asoman sin vértigo a la hoz del río Huécar son lo más representativo de esta ciudad patrimonio de la humanidad.

Todos tenemos perfectamente en la retina esos famosos balcones de madera suspendidos a gran altura. Dentro de las casas colgadas se encuentra también el Museo de arte abstracto español. Son un monumento espectacular, pero es común que los que no son de Cuenca caigan en un error de nomenclatura. Y en lugar de hablar de las casas colgadas, se refieren a este conjunto como las casas colgantes. Esto, en primer lugar te delata y los conquenses saben que no eres de allí. Algunos, aunque ya estén acostumbrados, les molesta. En este error ha caído también Google Maps y uno de esos conquenses a los que le incomoda que no se nombre bien a su monumento más señero lo ha denunciado. No son fáciles las batallas con esta famosa aplicación de navegación... ¿cómo ha quedado la cosa?

Pues el denunciante se llama Javier Moreno y ha conseguido que Google Maps rectifique. Si te metes en esta aplicación, el buscador ya no habla de casas colgantes. Lo hace con el nombre correcto: casas colgadas.