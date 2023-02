El fondo y la forma de la misión

No hay cuestión más urgente para la Iglesia que llevar el anuncio del Evangelio hasta los confines del mundo, confines, por cierto, que pueden estar en nuestro barrio. Por eso me ha parecido importante la catequesis del Papa del pasado miércoles. Francisco se fija en la aparente contradicción de las palabras de Jesús: dice a los apóstoles que los ha elegido para estar con Él, y al tiempo les manda ir al mundo a predicar. Y es que, para el cristiano, “no hay ir sin estar” pero, igualmente, “no hay estar sin ir”. Sólo puede llevar el Evangelio de Jesús uno que está con Él, y con Él se está participando de la vida de su Iglesia: escuchando su enseñanza, recibiendo los sacramentos, experimentando y ejerciendo la caridad. Si no estamos con Jesús, llevaremos a la gente ideas, más o menos interesantes, pero no la vida del Resucitado.