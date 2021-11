Un exiliado cubano que pasó 20 años en prisión: "La juventud de la isla ha perdido el miedo"

Los cubanos vuelen a salir a las calles este lunes. Inicialmente, la marcha por el cambio - como así se ha convocado - estaba prevista para el 20 de noviembre, pero tras el anuncio del Gobierno de militarizar por completo el país, se decidió adelantarla a este lunes. ¿Qué supone este 15N para el pueblo cubano y para los muchos exiliados? Ángel de Pana, que pasó 20 años como preso político en las cárceles de Fidel Castro y que reside ahora en Miami, está esperanzado con que la protesta sea masiva.

En una entrevista en las horas previas, De Pana señala que la represión en la isla es "tremenda". "Muchos ciudadanos que están dispuestos a salir a manifestarse están siendo amenazadas o tienen bloqueadas sus casas", ha dicho. Pero el exiliado está convencido de que habrá una gran respuesta porque la juventud cubana "ya no tiene miedo". "No tienen ningún compromiso ideológico con la revolución y están hastiados por no prosperar. Gracias a las redes sociales conocen la vida en el mundo libre y ansían serlo tanto como los españoles", ha explicado.