Esta es la particular iniciativa de una casa de comidas en Asturias que sorprende a los vecinos

Y si tuviésemos que elegir uno de los momentos más alegres y divertidos de nuestra vida es ese instante en el que los afortunados celebran que han resultado agraciados en laLotería de Navidad.

Estamos a menos de 24 horas de ese sorteo. De saber si vamos a descorchar (o no) la botella de cava. Pero si no nos toca, oye, siempre nos quedará la salud. O mira, en el caso de los vecinos de Asturias les quedarán las croquetas. En una tienda de comida para llevar, a los menos afortunados, les van a dar una croqueta por cada décimo que no haya resultado premiado.

Fernando es el dueño de esta tienda y ha contado su iniciativa en los micrófonos de 'Mediodía COPE'. "Ojalá que por lo menos les toquen un pellizco, pero bueno, ya saben que si no es así, con cada décimo que nos traigan, a partir de mañana, tendrán una croqueta a cambio".