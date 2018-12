Esccuha la historia de César, un jubilado de 74 años

Tiempo de lectura: 1



La historia de César, un jubilado de 74 años, vecino de Pinto (Madrid) demuestra que nunca es tarde para la solidaridad ni para ayudar a los demás.

César decidió hace poco más de un año que no quería seguir viviendo solo y buscó una solución. Se duchó, se vistió y fue a la asociación 'Refugees Welcome' a decir que tenía tres habitaciones libres en casa y que las ofrecía a quien las necesitara. Un año después César vive con dos refugiados. “En casa tenía habitaciones por las que no pasaba en meses”, ha explicado a 'Mediodía COPE'.

Este jubilado madrileño está divorciado, es padre de siete hijos, todos independizados, y siempre se ha declarado como una persona muy activa. Hace cuatro años, con 70, se graduó en la carrera de Humanidades en la Universidad de Alcalá y lleva años intentando crear su propia fundación.