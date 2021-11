El entrenamiento militar de Garbiñe Muguruza, clave para su éxito

Hoy es de estos días en los que el deporte se merece las portadas de todos los medios. esta vez, el deporte femenino. Garbiñe Muguruza ha hecho historia. Se ha convertido en la primera Maestra española del tenis mundial. Eran las 4:21 de la madrugada. Jugaba en Guadalajara, México

Un título más que exclusivo. Para que te hagas una idea, solo se había conseguido dos veces, y fue en categoría masculina. Fueron Manolo Orantes, en el 76, y Alex Corretja en el 98. Ni si quiera, el mejor tenista español de la historia, Rafa Nadal, ha conseguido ganarlo. La jugadora que más cerca estuvo antes fue Arantxa Sánchez Vicario, que cayó en la final de 1993 ante la alemana Steffi Graff. Por eso, al terminar el partido, ella misma era la que le daba valor.

Otro títula más de la número 3 del mundo. El décimo de su carrera, el tercer de este año. Pero sin duda, si tenemos que destacar dos títulos de la tenista española son el Roland Garros de 2016, y el Wimbledon en 2017.

Después de estos dos títulos, su carrera pegó un bajón considerable. De ser considerada como una de las grandes promesas del tenis mundial a pelear por pasar las previas de los torneos importantes.

Ella misma lo reconocía. Lo que le ha lastrado estos últimos años ha sido su fortaleza mental. No era capaz de sobreponerse a los problemas y, este año, decidió dar un giro, cambiar las cosas.

Hace justo un año, a finales de octubre de 2020, comenzó la pretemporada y la hizo de una manera muy especial. Se unió a la Guardia Civil para realizar un entrenamiento militar.

Preparándome para mi segundo entrenamiento con los #GEAS. Nuestro ejercicio es buceo en cueva. Getting ready for my second training with the GEAS. Our exercise is cave diving. ?? #explore#experimentaltrainingpic.twitter.com/sbz4y3vzvJ