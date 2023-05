Edmundo Bal confiesa en Mediodía COPE que va a pedir a la gente que "no vote ni a PP ni a PSOE"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, está indignado con la decisión que ha tomado la dirección de Ciudadanos de no presentarse a las elecciones generales del 23J.

"No la comparto, un partido político tiene la obligación de presentarse, además no hay inconveniente económico porque hay dinero en caja, no se puede renunciar a hacer tu política, si un partido político de ámbito nacional no se presenta a la cita electoral más importante se convierte en una asociación vecinal y son las elecciones a España donde uno tiene que decir cuál es tu proyecto político", asevera.

Y añade, "hay que debatir en la televisión con Alberto Nuñez Feijóo y con Pedro Sánchez y decir que no vamos sacar resultado es una cobardía absoluta y además seremos cómplices del bipartidismo y precisamente nacimos para terminar con el bipartidismo, no podemos convertirnos en cómplices".

Edmundo Bal confiesa a Pilar García Muñiz que va a votar en blanco y le pide "a los 300.000 votantes de Cs que no le den su voto a ninguno de los dos partidos del bipartidismo" y descarta que votar al PP sea un voto útil, "es superútil votar a Alberto Nuñez Feijóo que con mayorías absolutas no han hecho absolutamente nada cuando han gobernado. Votar al PP es el voto más inútil del mundo y en este sentido no pienso dar, de ninguna forma, dar mi apoyo al PP y tampoco al Partido Socialista?".

"Tengo la conciencia tranquila"

¿Dónde ha estado el error de ciudadanos? Yo encabecé una lista para girar el timón de este barco, pero no ganamos, ganó la otra lista y no ha cambiado nada. Cuando obcecadamente sigues repitiendo el mismo mantra y sigues ofreciendo la misma oferta electoral tratado de birlar al PP los votos de centro derecha, en vez de hacer una oferta a los huérfanos del PSOE que te dicen que no quieren votar a Pedro Sánchez porque no quieren votar a Bildu, ni a Podemos ni a Esquerra, pues vamos de batacazo en batacazo", lamenta.

Bal asegura que él tiene "la conciencia tranquila" pese a que su lucha le ha supuesto "un gran desgaste personal porque se nos ha llamado de todo, que si somos sanchistas... Mire, no, somos de centro centro y tenemos una estrategia, la gente no ha visto ningún cambio, la refundación de Cs ha sido un chiste"

"Voy a seguir en política"

Edmundo Bal va a seguir en el Congreso de los Diputados, al menos, hasta que pasen las elecciones generales,"al estar en la Diputación Permanente soy diputado hasta el 16 de agosto y pediré la reincorporación en la abogacía del Estado, pero voy a seguir en política y voy a tratar de defender este espacio y voy a pedir a la gente que no vote ni al PP ni al PSOE".

El político quiere defender que "no es verdad que en España todos seamos de derechas o de izquierdas, la demoscopia dice que hay millones de centro y nos hemos quedado huérfanos, no tenemos a quién votar, no tiene ni pies ni cabeza", lamenta.

"¿El futuro? ¿Resucitar esta marca? ¿Fundar un nuevo partido? Pues seguro que se encuentra una solución para representar este espacio", el espacio de centro, concluye.





