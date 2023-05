Duro relato de los testigos del tiroteo de Salou en 'Mediodía COPE'

Los Mossos d'Esquadra siguen buscando a dos hombres armados que este miércoles 3 de mayo protagonizaron un tiroteo en una de las zonas más turistas de España, en Salou, provincia de Tarragona. Un tiroteo que ha dejado un muerto y un herido crítico. Por ahora hay un detenido. La escena es propia de una película de acción como han descrito los testigos.

Uno de los vecinos con los que ha hablado Mediodía COPE y que prefiere no dar su nombre, salió al balcón de su casa al oír esos disparos sobre las diez y media de la noche, "estaba tumbado en la cama cuando escuché los disparos, al principio me parecieron que eran petardos o fuego artificiales, pero eran muy secos y muy fuertes, me dieron muy mala vibra y salí enseguida al balcón. Eran seis o siete disparos".

Se asomó al balcón y vio como uno de los protagonistas del tiroteo ya estaban huyendo, pero no, "salí al balcón y vi como estaban huyendo, pero uno de ellos vuelve y le dispara a bocajarro, el tiro de gracia para asegurarse", relata con temblor aún en la voz.

A esa misma hora, Sabina Mercé, otra vecina de la zona, también estaba en casa cuando escuchó los disparos y no creía lo que estaba viendo, "bajé, ya había pasado y estaban todos, Policía y todo, y una vecina que estaba paseando al perro y salió corriendo y estaba temblando".

El tiroteo duró pocos minutos. Nos cuenta Sabina que también vio como huían los autores que ahora están buscando los Mossos, "a uno le pegaron un tiro y otro se escapó por la montaña. Otros dos huyeron en un coche con matrícula francesa".

Este es el relato que nos han hecho los propios testigos de ese tiroteo mortal en Salou en COPE. Ahora mismo los Mossos mantienen un operativo para dar con dos de los tres sospechosos, de haber realizado los disparos, uno de ellos, ya está detenido.

El jefe de Interior de la Cadena COPE aporta los últimos detalles de la investigación policial que cuando llegan a la zona se encuentran con dos cuerpos, uno ya muerto y el otro, aún vivo, pero ambas víctimas con varios tiros. Comenzó la búsqueda intensa con helicóptero incluido y se localiza a uno de los huidos.

Ahora se revisan cámaras y se interroga a testigos para localizar a los huidos que pueden haber encontrado ya un refugio. Son delincuentes de unos veinte años de procedencia francesa y de origen magrebí y se baraja un ajuste de cuentas dentro de las bandas del crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Delincuentes que vienen desde Marsella, Lyon, zonas con una delincuencia organizada muy fuerte.