El curioso calendario con el que una pedanía de 16 habitantes ha llamado la atención en la España vaciada

Seguro que has oído hablar de la España Vaciada. Hay muchas formas de reivindicar los graves problemas que tiene los pueblos de nuestro país debido a la despoblación, pero pocas como la que han llevado a cabo los vecinos de Peña de Zafra de Abajo. Han hecho "Lo que somos", así es como se llama el calendario para este 2023 que ha hecho esta pedanía de Murcia, en donde viven solo 16 personas. Querían luchar contra la despoblación y llamar la atención de los problemas que sufren estos pueblos en España y, lo han hecho con un calendario en el que muestran las tareas típicas del día a día del mundo rural, pero estas tareas las hacen desnudos (no se les ve nada que sea escandaloso). De hecho, este calendario ha tenido tanto éxito que se ha hablado de él en el medio británico 'The Guardian'.