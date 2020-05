Eva Muñoz, una geocultora confinada por voluntad propia en una residencia para cuidar de los ancianos

Eva Muñoz es una de las personas que merecería un homenaje especial por lo que ha hecho por los demás durante esta pandemia del coronavirus. A los ancianos enfermos de coronavirus de la residencia en la que trabaja se los llevaron a otra para evitar contagios. Ella se fue con ellos y desde el 31 de marzo vive allí, sin ver ni a su marido y a sus dos hijos.

Habitualmente, Eva Muñoz trabaja en la residencia de Valladolid Clece Vitam Patio de los Palacios, como gerocultora.

Cuando empezaron los primeros casos de positivos por coronavirus en esa residencia, la dirección decidió trasladarlos a otra para evitar contagios. Y ahí precisamente está la clave de la impresionante decisión de Eva. A pesar de tener familia, esta gerocultora decidió trasladarse con las personas mayores que iban a la otra residencia, a Clece Vitam Fuente Olivo, porque sintió que tenía que seguir cuidando de ellos.'

Desde el 31 de marzo no ve a su familia y tampoco tiene una fecha próxima para verles. Lo de las fases, en este caso, es cosa aparte.

Eva Muñoz, en declaraciones a Mediodía Cope, ha explicado que tomó la decisión por dos motivos. El primero, no abandonar a las personas mayores a las a las que cuidad, y el segundo motivo fue no contagiar a su familia cuando supo los resultados positivos de coronavirus en la residencia en la que trabaja.

Para ella, la sonrisa de las personas mayores a las que cuida, es la mayor de la recompensas al gran sacrificio personal que está haciendo: “Les pongo en contacto con sus familiares con vídeollamadas entonces bueno al verles bien, la familia que se se queda ya tranquila y ellos pues con esas sonrisas pues ya está, eso lo compensa”.

Mientras media España estrena Fase 1 y otra media Fase 2, en su caso el reencuentro con su familia, a la que no ve desde el 31 de marzo, es solo algo en lo que puede imaginar. Cuando se le pregunta sobre cómo piensa que será este reencuentro, indica: Pues me imagino me echaré a llorar. Es que estoy deseando verles pero bueno ahora hay que estar aquí, es lo que toca y ya está”.