El coronel Sánchez Rojas, sobre la situación en el Líbano: "Hizbulá medirá su respuesta, no quiere a Israel en su zona"

La diplomacia internacional está centrada, en estos momentos, en encontrar una solución, negociada si fuera posible, para rebajar la tensión que se vive en estos momentos en el Líbano. Misión harto delicada y a priori, imposible.

En la ciudad de Beirut, la cúpula de Hizbulá sigue sin encontrar respuesta a cómo Israel ha conseguido explotar simultáneamente los buscas y las radios de miles de sus terroristas. De momento sigue siendo un misterio; lo que está claro es que Israel ha desarbolado el organigrama militar de Hizbulá, eliminando o dejando fuera de juego a muchos de sus miembros.

También han utilizado su sistema de comunicaciones, lo que hace pensar que Israel puede estar a punto de abrir una nueva fase en el conflicto de Oriente Próximo, una vez que ha cerrado el frente de Gaza. Una pista es la movilización de 65.000 soldados hacia su frontera con el Líbano. Una de la zonas más calientes del planeta, si no la más.

Y precisamente, en esa zona, se encuentran 650 militares españoles que forman parte de una misión de la ONU, se llama FINUL, es la Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano.

Los militares españoles, en defensa de la población civil

Las Fuerzas Armadas españolas se desplegaron en el Líbano en septiembre de 2006. El grueso del contingente en la operación Libre Hidalgo se encuentra en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún donde está el Cuartel General del sector Este, liderado por España. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

Los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar permanentemente la línea que separación entre Líbano e Israel. También establecen observatorios y realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF). Todas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes.

El contingente español que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012 entre 600 y 700. A día de hoy, hay alrededor de 650 militares desplegados.

Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince militares españoles

¿cómo puede evolucionar el conflicto?

Todo puede pasar después de lo visto esta semana con las explosiones simultáneas de los buscas o los walki-talkies de los miembros de Hizbulá o las pasadas de los aviones israelíes rompiendo la barrera del sonido en las últimas horas.

Para el coronel de artillería, diplomático del Estado Mayor, Emilio Sánchez Rojas, que ha participado en varias misiones de la OTAN y de la ONU, entre ellas en el Líbano lo más lógico desde la táctica militar sería una intervención quirúrgica por parte de Israel, pero duda que vaya a ser así.

"En mi opinión, una invasión con permanencia, no, porque ya la experiencia previa ha demostrado que eso no sirve. ¿Una intervención quirúrgica? Sí ¿Puede haberla? Sí ¿Hacia dónde? En estos momentos no podemos saberlo, pero si se analiza el terreno, tampoco hay tantas posibilidades. Es decir, que sí se puede saber, pero ojo, que eso también lo sabe Naciones Unidas, eso también lo sabe obviamente la misión que está allí y se tomarán las medidas para proteger a la población civil, que en esos momentos es la misión más importante", subraya en Mediodía COPE.

"hIZBULÁ MEDIRÁ SU RESPUESTA, NO QUIERE A ISRAEL EN LA ZONA"

Lo que todo el mundo está esperando es la respuesta del grupo terrorista chií que aún se está sobreponiendo a lo ocurrido desde este pasado martes.

"Hizbolá me dirá su respuesta. No está tan interesado en que haya una intervención directa de Israel dentro de su zona. Israel sí puede estar en estos momentos más interesado porque aprovechando su prestigio a nivel internacional dice, pues vamos a aprovechar y vamos a quitarnos un segundo problema. En mi opinión, de acuerdo con la experiencia, tampoco sería un acierto. No es tan fácil terminar con Heizbulá", afirma el coronel Sánchez Rojas.