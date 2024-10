La conductora de VTC que sorprende a sus pasajeros cantando ópera: "¿Te gusta la música?"

Imagina que vas a coger un taxi o un VTC y te encuentras con que tu conductora es una profesional de la ópera. Esa precisamente es la sorpresa que se encontró Pilar Cisneros cuando el otro día fue a hacer un reportaje. Pidió su coche, le fue a buscar y cuando subió la conductora le sorprendió con una pregunta: "¿te gusta la música?".

Rápidamente Pilar contestó que si le gustaba y la conductora le dijo que le iba a poner algo de ópera. Así, sin más preámbulos, Stefania Nicoletta se puso a cantar.

conductora de profesión, cantante de vocación

Stefania Nicoletta es originaria de Rumanía. Siempre le había gustado la música y más concretamente la ópera. Su familia siempre le ha impulsado en este mundo y, por eso, le apuntaron a clases de ópera. Reconoce que esos momentos de formación no fueron del todo fáciles. De hecho, uno de sus profesores, fue demasiado exigente con ella. Llegaba a llorar por algo que sabía que le apasionaba. En ese momento ese mismo profesor le reconoció que esa presión tenía un por qué: Stefania era buena y podía tener un gran futuro en el mundo de la música.

Cuando cumplió 14 años Stefania consiguió su primer concierto de ópera. Desde entonces no ha dejado de ir a clases, de dar conciertos o de cantar para todo aquel que quiera escuchar. Stefania reconoce que no todo el mundo que se sube a su vehículo quiere escucharle cantar o le apetece siquiera a ella cantarles. Si alguien ha sido grosero, indica, prefiero no cantarle.

nunca sabes quién escucha

Sin embargo también hay casos en los que Stefania ha conseguido grandes cosas cantando a sus clientes. Hace un tiempo se subió a su coche una persona que después le dio trabajo: "Estuve en un aniversario de la ONCE. Estuve cantando y fue un momento muy especial. Un día, a las siete de la mañana, tuve un pasajero especial. Le ayudé con la silla de ruedas, subió al coche y le pregunté si le gustaba la música. Después me ofreció cantar en ese evento", explica.

Propia Pilar Cisneros en VTC

Dicen que la música alegra el alma. Y precisamente eso es lo que trató Stefania con una de sus pasajeras. "Una pasajera estaba muy triste. Íbamos al hospital. Su marido tenía cáncer y estaba en fase terminal. Así que Stefania no lo dudó, cambió de tema y le preguntó si le gustaba la música, la ópera", explica. Se puso a cantar y su pasajera empezó a llorar. Le explicó que cuando su marido estaba bien, iban bastantes veces a la ópera. Una vez llegaron al destino -el hospital- la pasajera le agradeció haber compartido ese trayecto y haber podido trasladarse a esos días en el teatro con su marido.

Lo que uno se pregunta escuchando a Stefania es cómo acabó siendo conductora y no está en el teatro cantando. Los comienzos nunca son fáciles. Y una vez se fue de su país, tuvo que reconducir su vida. Y aunque antes de la pandemia sí que hacía algún que otro concierto o daba clases, la Covid-19 nos cambió los planes a todos.

En 2020 Stefani comienza a ser conductora de VTC, más concretamente de Vecttor, filial de Cabify. La prioridad era tener trabajo, conseguir dinero y tener la mejor situación posible. Se lanzó a este mundo del transporte de pasajeros y, desde entonces, no puede estar más contenta. Gracias a ello ha podido hacer de su pasión -cantar- parte de su trabajo. Y además, conoce a muchas personas que, como a ella, les gusta la música.