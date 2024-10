Carmen Lomana habla claro y cuenta lo que pudo pasar entre Leire y La Oreja de Van Gogh en verano: “Yo hablé con ella”

Probablemente, sea una de las noticias más importantes en cuanto a la música de nuestro país se refiera: Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, abandona el grupo.

Al menos, así lo confirmaba la propia banda en un escueto comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaban que separaban sus caminos.

Con él, la banda, que ha sido una de las más importantes de España, ha quedado desmembrada y sin un futuro claro. ¿Seguirán su camino en la música o separarán sus caminos del todo?

Preguntas que, por el momento, quedan sin resolver. Lo que sabemos es lo que tenemos, que Leire ya no será la vocalista de La Oreja de Van Gogh y que una etapa que comenzó en 2008 termina para siempre.

Sin embargo, se han abierto más interrogantes que apuntan a un posible regreso de Amaia Montero a la banda que formó en 1996 junto a sus cuatro amigos. Pero, ¿ha sido eso suficiente para que Leire haya decidido abandonar el grupo?

Realmente, a día de hoy, está todo en el aire, y las únicas personas que han salido a hablar, paradójicamente, han sido Leire Martínez y Amaia Montero.

Por lo que a la segunda exvocalista del grupo se refiere, ha dicho que poco puede decir, aunque las separaciones “duelen” y que son “poco cordiales”, aunque confía en que mejorará su relación con los cuatro chicos más adelante porque “los quiero mucho”.

Ha hablado también de Amaia Montero, de quien ha dicho que “respeto y quiero”, y que, si ha de volver al grupo, a ella no le corresponde tomar esa decisión.

Una decisión que no se sabe si se efectuará, pero que ya “está afectando” a la propia Amaia Montero, que entraba en un programa de Telecinco para explicar que esa rumorología acerca de su vuelta al grupo es “inventada”.

Sin embargo, quedan todavía muchos flecos por resolver y hay quien no tiene claro que, un concierto de regreso con Amaia como líder, no vaya a suceder.

Lo que sabe Carmen Lomana de esta separación

Como cada fin de semana, Carmen Lomana repasa la actualidad rosa que ha ocurrido en nuestro país. Y sí, por supuesto, todo pasa por esta traumática separación en una de las bandas que nos ha marcado a todos.

Y si bien a la socialité le da mucha pena esta situación, es consciente de que entre Leire y el grupo había cada vez más discusiones.

“Nunca me imaginé que de repente ella se iría. No se ha ido por voluntad propia, que podía haber problemas claro, es que no me extraña” explicaba.

“Según han comentado, que yo tampoco digo, tenían un contrato en la sociedad de un 20% para Amaia al año. Entonces, dependiendo de los beneficios se repartirán entre los socios. Eso ya debió de crear fricciones” comentaba.

Alamy Stock Photo La Oreja de Van Gogh

Esto sería una de las muchas razones por las que Leire podría haber discutido con el grupo, aunque, para Carmen, eso era difícil, tal y como los vio en verano.

“Estuve viéndoles en el festival de Calahorra, estuve hablando luego con Leire porque le dije que me parece, aparte de un cañón de guapa, de estupenda, en el escenario. Yo estaba con un amigo y estábamos los dos enloquecidos cantando con ella y con todo el grupo porque son muy buenos” comentaba.

Dice, además, que, según sabe, la distancia física que tienen (los cuatro viven en San Sebastián y ella en Málaga) no ha sido el motivo de la separación.

Lo que sí ha podido influir, cuenta, es el supuesto concierto que tendrían apalabrado con Amaia Montero.

¿Es cierto que habrá un concierto con Amaia Montero?

Hasta ahora, ni las exvocalistas ni los cuatro componentes del grupo han hablado de si habrá, o no, un concierto con Amaia Montero a modo de celebración de su carrera.

Se ha dicho mucho, entre otras cosas, que al saber que Amaia y La Oreja de Van Gogh habrían apalabrado un concierto, Leire habría renunciado a continuar en el grupo.

“Luego también se enteró por ahí, por lo que dicen, que iba a haber un concierto con Amaia. Ella vería que detrás de ella estaba habiendo movimientos en la oscuridad, pues enfada un poco y entonces habrán discutido” comentaba Carmen Lomana.

Alamy Stock Photo Amaia Montero

Eso sí, deja muy claro que a quien realmente hay que preguntarle es a los cuatro miembros de La Oreja de Van Gogh.

Lo que sí quería recalcar Carmen Lomana es que esta situación puede afectar y mucho a Leire Martínez y a Amaia Montero, que no están tan acostumbradas a verse perseguidas por la prensa.