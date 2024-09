¿Utiliza China la tecnología de los coches para espiarnos? Cuidado con las aplicaciones que instalamos

Una de las últimas medidas que la Administración Biden quiere poner en marcha, pasa por evitar que las carreteras estadounidenses se llenen de coches procedentes de China o Rusia. Para ello pretende prohibir que los vehículos que contengan tecnología procedente de estos dos países circulen por Estados Unidos.

De momento, solo es una propuesta. El fin es impedir que Pekín y Moscú puedan recopilar datos sobre conductores estadounidenses o hackear de forma remota estos vehículos. De seguir adelante esta prohibición de utilizar softwares chinos o rusos, entraría en vigor en 2027, mientras que en el caso del hardware, la medida se haría efectiva desde 2029 en adelante.

No es el primer paso que toma el Gobierno estadounidense contra el creciente poder que están alcanzando las marcas chinas en el sector automovilístico. En solo dos días, el viernes 27 de septiembre, entra en vigor un aumento del 100% de los aranceles a la importación de coches eléctricos chinos.

Biden insiste en que no se trata de una guerra comercial contra Pekín, sino que está velando por la seguridad nacional. Pero tales medidas llevan a plantearse algunas preguntas como: ¿son realmente viables estas últimas propuestas? Pierre Ganty es Investigador del Instituto IMDEA Software.

¿Es posible fabricar coches eléctricos sin tecnología china?

En realidad, la medida que está dispuesta a implantar Estados Unidos, afectaría a vehículos fabricados en otras partes del mundo que utilizan en alguna de sus partes la tecnología china. Entonces, ¿sería posible hacerla realidad? "Habría que ver exactamente la definición de tecnología china. Por el hardware en particular no sé muy bien. En cuanto al software usamos componentes, librerías, que llevan en desarrollo décadas y hay voluntarios que contribuyen al desarrollo de estos componentes. Hay que ver qué significa tecnología china en este caso. Si el desarrollador es de nacionalidad china, ubicado en China, entonces ahí no veo del todo claro cómo se hace exactamente. La alternativa sería reescribir todo el software desde cero en un país que no sea China o Rusia, y eso tiene un coste gigantesco", advierte Pierre Ganty, investigador del Instituto IMDEA Software en Mediodía COPE.

¿Hoy en día es posible hackear de forma remota un vehículo? "Es posible hachear un vehículo entero, incluso en YouTube hay demos que enseñan a hackear estos coches. Hay información que puede no parecer crítica como la velocidad, la presión de los neumáticos, pero una vez que vamos a datos un poco más sensibles, como la posición del coche, o hasta el audio, lo que dice el conductor dentro del coche, o el vídeo, con la fuente de las varias telecámaras que están fuera y también dentro del coche", ya hablamos de información importante señala el experto.

¿Qué precauciones tendríamos que adoptar para evitar un hackeo en nuestro coche? "En los coches modernos donde se pueden instalar aplicaciones desde fuera, por ejemplo un juego para los niños, algo que parece inofensivo, nos podrían robar los datos. Mi consejo es pensarlo dos veces antes de instalar aplicaciones desde el coche o aplicaciones en el móvil que se conectan al coche", propone el investigador del Instituto IMDEA Software.