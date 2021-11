Boliviano en Austria: “La gente tiene tiene mucho cuidado y a pesar de estar vacunada tampoco salen de casa”

Hoy se han impuesto las nuevas medidas restrictivas para los no vacunados, que representan más de un tercio de su población adulta. Solo pueden salir de sus casas para ir al trabajo, a su centro de estudio o para necesidades básicas como ir al supermercado o al médico.

Para saber cómo se ha llegado a esta decisión, no hace falta más que mirar las cifras de contagio de los no vacunados, que es de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, pero entre los que sí están vacunados, la cifra desciende a 383 casos.

Hay que ver también el ritmo de vacunación, que no avanza igual que España y no por falta de vacunas. Si aquí tenemos un 20% de la población sin vacunar, en Austria este porcentaje aumenta hasta el 32,4% de población que no ha recibido ni siquiera la primera dosis.

Y con estas cifras sobre la mesa, en el país se ha impuesto como obligatorio también desde hoy el pasaporte Covid para entrar a bares, restaurantes, peluquerías y eventos culturales.

La situación se ha desmadrado tanto que ya están aplicando medidas mucho más serias. La primera, la vacunación obligatoria para personal sanitario.

La zona más castigada del país es la región de la Alta Austria. Allí se han tenido incluso que retrasar 352 operaciones de quirófano en los últimos 12 días por la enorme presión hospitalaria. La situación es crítica y desde el anuncio del confinamiento se han sucedido las manifestaciones y revueltas callejeras.

En los bares y restaurantes de allí, como en el resto de Austria, desde hoy no permiten entrar a los no vacunados. Uno de ellos lo regenta Álvaro Paz, un boliviano que lleva 16 años en Linz, la capital de la Alta Austria.

Desde 2017 regenta el restaurante Divino, una vinoteca española junto al río Danubio que reúne a muchos españoles que residen allí. “La gente tiene tiene mucho cuidado y a pesar de estar vacunada tampoco salen de casa”, ha contado Álvaro Paz en Mediodía COPE.

En su caso, la clientela que tiene es más bien mayor y prácticamente todos están vacunados: “En esta última semana puedo decir que de cien personas, dos o tres venían con una prueba PCR o de antígenos, en su mayoría mi clientela ya está vacunada”.

















