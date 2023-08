Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F, en Mediodía COPE

El todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha repetido hasta en seis ocasiones que "No dimite" yante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF ha defendido que el beso que le dio a la número 10 de la Selección Española de Fútbol y campeona del mundo, Jennifer Hermoso fue consentido, a la vez que pedía disculpas a la Casa Real por el gesto obsceno realizado en el palco en presencia del Reina Letizia y la infanta Sofía.









Una Asamblea Extraordinaria que no ha decepcionado, porque se esperaba lo que iba a suceder, a Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F, que reconocía en Mediodía COPE que "la no dimisión era un opción que contemplaba perfectamente pese a que los medios de comunicación decían que iba a dimitir, anoche yo no lo dudaba porque su dignidad y su honor están por debajo de su ego".

Para la que fuera jugadora de fútbol y presidenta de la Liga F calificaba así las palabras de Luis Rubiales: "ha sido asqueroso escuchar a Rubiales delante de su Asamblea echar la culpa a Jenni Hermoso y espero que el Gobierno actúe con contundencia y que le inhabilite".

Álvarez Mesa pide que se le aparte cuanto antes del cargo, "me espero cualquier cosa de este señor, lo único que hace es retratarse aún más y cada cosa que hace es para justificarse, vuelve a pedir perdón sin reconocer el error, esto no lo podemos tolerar como sociedad y echemos a estas personas de los cargos públicos".

La presidenta de la Liga F que "me alegro de no tener un concepto de igualdad como la de él", pide que "se le inhabilite".

Sobre la persona que le sustituya, Beatriz Álvarez Mesa le pide " que cambie el modelo de gestión, que tenga un sistema democrático en su Asamblea y el respeto al resto de instituciones y no solo al fútbol femenino, también la fútbol sala y que lo respete con valores y responsabilidad".