Ana, la anciana que conoció el mar a los 78 años

Laura Jugüera es la voluntaria que la acompañó a San Pedro del Pinatar y nos ha contado este viernes en 'Mediodía COPE' que Ana no se imaginaba que no sólo iba a ver el mar, sino que también se iba a bañar en él. "Ella comentaba 'ay qué fría. Aquí no me duelen los huesos. Esto es gloria bendita'. Su cara y su sonrisa eran impagables", ha dicho en la entrevista.

Ana cumplió su sueño, y por un instante, una actividad tan cotidiana para muchos de nosotros supuso para ella todo un universo de sensaciones que la transportó a otro mundo.