Javier, camionero: “Nos tienen muy mal tratados. Para el trabajo que hacemos, vamos a la aventura”

Hoy se cumplen los 55 días dentro del estado de alarma. Desde el 14 de marzo, desde aquel sábado en el que el gobierno impuso el confinamiento hay unos profesionales que siempre han estado ahí, al pie del cañón para todos nosotros.

Nos referimos a los camioneros, que llevan 55 días trabajando para que no falte de nada en los supermercados y en las farmacias.



Y lo hacen en condiciones muy precarias porque todas las áreas de servicio están cerradas.

Hoy desde Mediodía COPE se han acercado a esta colectivo para conocer de primera mano las circunstancias en la que están trabajando estos días.

Javier Guerrero, transportista que hace la ruta de Barcelona a Valencia, ciudad en la que vive ha descrito las dificultades que tienen para comer o beber algo caliente en todo el día: “No tienes nada que tomarte, ni un café por la mañana cuando te levantas, luego las fábricas también nos tienen abandonados por qué no te dejan entrar ni a los baños”.

“Nos tienen muy mal tratados. Para el trabajo que hacemos, vamos a la aventura”, concluye.

Juan Antonio, camionero de Galicia, que conoce bien estas mismas circunstancias. En Mediodía COPE ha explicado como en algunos sitios donde va a descargar, son tales extremos los que se han tomado de medidas de prevención, que los camioneros no se sienten bien tratados. “El problema es que esto es un sinvivir porque en algunos sitios directamente ya no te dejan bajarte del camión para descargarte, descargan ellos y te tratan como un apestado, literalmente, dicen: “A 2 metros, los papeles me los das en la caja, los recoges en la caja y cuando te toque, sales”.