Lorena sobre su bebe: “La pequeña Zoe no entendía que a través del plástico su madre no la pudiera tocar"

“¿Cómo me sentiré cuando la escuche llorar desconsolada y no pueda cogerla, besarla y calmarla? ¿Cómo aguantaré confinada en mi habitación mientras la escucho llorar?”. Dos duras preguntas que tuvo que hacerse Lorena. Déjame que te cuente su historia.

Lorena tiene 34 años, vivía en Suiza con su hija Lenna y su marido Rodrigo. Allí tenía un salón de estética y peluquería. Por complicaciones del embarazo se volvieron a España en Navidades y la pequeña Zoe nació en abril, en plena pandemia.

En octubre Lorena fue ingresada y dio positivo en coronavirus con unos síntomas muy poco comunes: La parte derecha del cuerpo adormecida y una inflamación de médula. Estas dolencias están relacionadas con enfermedades víricas, de modo que puede ser síntoma de coronavirus, aunque se dé en un porcentaje menor de personas.

Lorena nos dice: “Físicamente yo estaba bien, aunque tenía la parte dormida, no tenía dolor ninguno. Pero psicológicamente es super duro . Tengo una niña de 14 años pero es más duro con un bebé de 6 meses con el cual estoy todo el día”.

También relata cómo fue la salida del hospital: “Una vez vine para casa me confiné y era muy duro. Al principio pusimos un plástico en la puerta pero le tuvimos que quitar porque la pequeña Zoe no entendía que a través del plástico su madre no la pudiera tocar".

La joven ha recuperado la movilidad, y explica: “A medida que se fue el virus se me iban despertando, fue poco a poco, pero ahora ya tengo todo recuperado”.

Los médicos dicen que es un síntoma atípico del coronavirus, aunque las enfermedades neurológicas sí están relacionadas con él covid.

Ahora mismo está a la espera de resultados de unas pruebas, una punción lumbar y una resonancia, para descartar las secuelas que pudieran derivarse de todo. Insisten en que es un virus nuevo.

En cuanto a la vuelta a la normalidad, y la pregunta sobre sus planes profesionales, ni se lo plantea. Solo quiere estar junto a los suyos, mejorarse, y luego ya verán. Su idea es continuar en España y poder disfrutar de toda la familia.

Nos ha atendido con Zoe en brazos, tiene que compensar todo el tiempo que estuvo sin su mamá.