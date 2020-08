Las fiestas entre jóvenes preocupan por el aumento de ingresos de personas de menor edad

El Gobierno no se atreve a hablar de segunda ola, pero muchos médicos alertan de que ya está aquí. Aunque hay diferencias con la primera. El caso es que son los jóvenes los que más se están contagiando, ha bajado la media de edad, que al principio del estado de alarma estaba en los 63 años. La juventud genera la principal preocupación, entre la población, instituciones, y cómo no en el sector sanitario, que no quiere ni pensar en volver a pasar los momentos que vivieron hace unos meses. Y, ¿dónde se producen esos contagios? Sobre todo en fiestas, tanto públicas como privadas.

El principal problema es que muchos de estos chicos no están cumpliendo con el confinamiento que se les exige si han estado en contacto con positivos. Este mismo fin de semana la Guardia Civil ha desalojado la playa de Los Patos, en Tenerife. Allí había 60 personas acampadas con la intención de propagar el virus. La playa además estaba cerrada por peligro de desprendimientos. Hemos hablado con el doctor Pascual Piñera, Jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia.

El doctor confirma que ha bajado la edad. Nos ha explicado que los jóvenes “piensan que son inmunes, y el perfil de esta esta ‘segunda ola’ ha variado y también la edad. Ahora hay pacientes entre 15 y 60 años. La gente mayor porque probablemente sí se lo ha tomado en serio, probablemente porque se protege más, y probablemente porque nosotros mismos sí los protegemos más… pues no tenemos pacientes mayores respecto a los jóvenes que empezamos a ver”.

Piñera insiste, y quiere remarcar que “que ya no son los abuelitos, que ya no es gente mayor, sino de 40 ,50 ,15, 20”. Incluso ha mencionado el caso de la radiografía de un paciente que se ha hecho viral, de un paciente de 21 años, que no tenía patologías previas, raras a esas edades. Un caso que reconoce le alarmó.

Ha repasado las secuelas que puede dejar una neumonía generada por el Covid-19 en el organismo de estos chicos y chicas: “Una fibrosis pulmonar, que es permanente, que no es una cosa reversible, que es como si quitaran un trocito de pulmón y respiraran por el resto”.Según él, en dos o tres semanas estaremos hablando de una segunda ola. Así que mucho cuidado, y a seguir los principales consejos: mascarilla, distancia social y lavado de manos.