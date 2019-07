Marta Ruiz: "Cae el mayor ciberestafador de España. Estafaba y se jactaba de ello con las propias víctimas"

buenas tardes aquí seguimos en mediodía COPE gracias por seguir acompañándonos la política veces parece de ciencia ficción enseguida entramos en materia pero hoy ha caído el mayor estafador de la historia en España con tan solo 23 años ingresado hasta 300000 al mes es peligroso y escurridizo cambiaba de residencia cada semana la Guardia Civil le seguía la pista desde hacía un año y hace unas horas le cazaban en un hotel de Madrid en el momento del arresto llevaba encima 50 móviles y 150 tarjetas de teléfono creo falsas webs en las que vendía productos tecnológicos obligaba a los compradores hacer transferencias y 48 horas después las páginas desaparecían sin dejar rastro es uno de los cabecillas de la trama desarticulada hace él solo 24 horas por la Policía Nacional no solo estafaban sino que después llamaban a las víctimas para extorsionar las y obtener sus datos bancarios esta es una de esas llamadas a las que ha tenido acceso la Cadena COPE quería hablar contigo de una cosa que no me está gustando que me está saliendo la cosa porque algunos Christmas