¿Cómo se reinserta un recluso tras salir de la cárcel?

Un recluso de 56 años se ha cortado el cuello con una cuchilla a las puertas de la prisión de Huelva con el objetivo de que le volvieran a dejar entrar ya que alegaba no tener donde ir. El preso ha resultado herido de gravedad y ha abierto el debate sobre cómo debe ser la reinserción. En Mediodia COPE hemos hablado con la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) afirman que el preso se "negó a abandonar el centro al considerar que se encontraba desamparado y no tenía donde ir". Al persistir en su actitud, tuvo que ser expulsado por su negativa. El centro penitenciario afirma que le explicó que habiendo finalizado su condena, no podía ser admitido.