¿Hay que prohibir fumar en una terraza? Del médico al fumador, su opinión en COPE

Puede que la escena siguiente la hayas vivido, o sufrido, en más de una ocasión. Estás en una terraza con tu familia, disfrutando de un aperitivo en un día soleado de estos de invierno en que se está muy a gusto y, de pronto, te llega un olor muy desagradable.

Te giras y te das cuenta de que tienes a gente fumando en la mesa de al lado. Y como estás al aire libre, pues no puedes decir nada, porque es legal.

Pues bien, esto parece que va a cambiar en los próximos meses. Fumar en terrazas o cerca de colegios y centros sanitarios es un hábito que tiene los días contados, según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Todo después de que Sanidad haya expresado la voluntad de ampliar los espacios sin humo.

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, que lleva casi dos años en el cajón, estará revisado y en marcha en el primer trimestre de 2024. Eso sí, la reforma de la Ley Antitabaco se va a prolongar al menos dos años.

¿Qué es lo que piden las comunidades autónomas? Piden consenso en todas las medidas que se adopten para que no haya disparidades entre unas regiones y otras. Aunque la Comunidad de Madrid ya ha dicho que les parece un disparate establecer prohibiciones el tabaco al aire libre.

Los ciudadanos, sobre todo fumadores, opinan

"Soy fumador y estaría de acuerdo, me levanto en una terraza a fumar porque sé que hay gente que les molesta", dice al micrófono azul de COPE, Juan, que no solo es fumador, es que trabaja en una cadena hotelera.

Francisco, también fumador, entiende que "si fumas y en la mesa de al lado los ocupantes no fuman, es incómodo, el aire llega. Me parece una buena medida".

Ahora, no todo el mundo lo ve del mismo modo, para Mohamed es más cuestión de educación que de leyes y prohibiciones, "lo veo una tontería, ¿qué hablamos de la contaminación? Es más cuestión de educación".

"La gente debería ser más cuidadosa, entiendo que puede molestar a otros usuarios", dice Alicia, también fumadora y Marta, cuyo propósito para 2024 es dejar de fumar, dice al reportero de COPE, "pregúntame en unos meses".

¿Y qué dicen los hosteleros?

Joaquín y Walter trabajan en restaurantes del centro de Madrid. La posible prohibición no va a perjudicar al consumo.

"No afectaría, hay gente que viene ya con sus ceniceros" dice Joaquín; "ya mucha gente se levanta y se aparta para fumar para no molestar", afirma Walter.









Neumóloga: totalmente justificadas

Para la neumóloga, Olga Mediano, del Hospital de Guadalajara, el adoptar estas medidas que servirán para proteger a las personas que no fuman "están plenamente justificadas".

La doctora Mediano rechaza la explicación de la Comunidad de Madrid de que no es posible poner puertas al campo, al justificar que se está fumando al aire libre. "No se pretende prohibir fumar al aire libre, sino que se pretende prohibir fumar en lugares con personas en nuestro entorno, igual que ocurre en los vehículos cuando hay niños o mujeres embarazadas. Lo que se está queriendo es proteger a esas otras personas y a personas vulnerables porque está demostrado que el tabaco está relacionado con enfermedades con una elevada mortalidad como el cáncer de pulmón o la EPOC; además el tabaco produce a nivel medioambiental efectos importantes como ocurre con el tema de las colillas en las playas donde podemos decir que estamos a distancia de otras personas y es al aire libre completamente, pero se ha intentado evitar que las playas se acumularan las colillas y no ha sido posible.





"Desde el punto de vista de la salud, estas medidas están perfectamente justificadas", asevera la neumóloga .

¿Qué riesgos añadidos sufren los no fumadores ante el humo del tabaco en una terraza? "El humo del tabaco es tóxico por sí y está directamente relacionado con el cáncer del pulmón y si consiguiéramos eliminar el tabaco, el cáncer de pulmón se reduciría drásticamente y nadie que no quiera fumar tiene por qué estar expuesto al humo del tabaco", subraya la doctora Mediano.

Hay un grupo de personas vulnerables "como los asmáticos que con el humo del tabaco pueden desarrollar un bronco espasmo o una crisis asmática y luego están los niños y las personas mayores a los que les puede inflamar el pulmón o una mujer embarazada que ha dejado de fumar para proteger a su bebé, pero, sin embargo, tiene que aguantar el humo de otra persona en una terraza", advierte.

Advertencia también para las nuevas forma de consumir tabaco, aunque se quieran vender como menos perjudiciales para la salud, y que están enganchando a la juventud cuando se había conseguido, dice la doctora Mediano, que rechazaran el tabaco, "están compuestos por sustancias que también son cancerígenas y algunos también llevan nicotina. Los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, son algo atractivo para los jóvenes que se venden sin regulación y también enganchan. No veo ninguna ventaja", concluye.