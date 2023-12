Continúan las incidencias en la red de trenes de la Comunidad de Madrid. En los últimos doce días, se han producido tres descarrilamientos. Todos ellos en la estación de Atocha, encarando el camino hacia Recoletos. Descarrilamientos que han desatado el enfado de los usuarios.

Tanto es así, que el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha exigido una reunión urgente con el ministro de Transporte, Óscar Puente, para esclarecer qué está sucediendo con los trenes en la región y exigir que se pongan medidas. Una situación que no solo genera enfado entre los dirigentes en la comunidad (recordamos que la gestión de los Cercanías compete al Gobierno y no a la Comunidad de Madrid), sino también a los sindicatos. Rafa Escudero es portavoz del Sindicato Ferroviario y este sábado ha asegurado en 'Mediodía COPE Fin de Semana'que desde el sindicato creen que detrás de todo esto hay "un problema grandísimo con el mantenimiento preventivo de las estructuras y los trenes".

Escudero ha lamentado que "no hay personal suficiente, no hay presupuesto suficiente para hacer bien nuestro trabajo y la infraestructura se va deteriorando", ha argumentado. Más aún, ha dicho, después de que las inversiones se hayan dedicado "a la alta velocidad", lo que ha hecho que la red convencional se haya abandonado.

"Hoy ha sucedido en Atocha, pero si no se pone remedio, volverá a suceder en más puntos de la red", ha lamentado el portavoz del sindicato. Todo porque no se está haciendo ningún tipo de inversión al "mantenimiento preventivo" que pueda evitar estas incidencias. Por otro lado, ha defendido que la decisión de cortar el tráfico entre Atocha y Recoletos después de este último descarrilamiento es lo correcto para poder "revistar todo ese tramo". Un tramo que, por cierto, fue renovado en el año 2019 y que "no se hizo bien o se ha deteriorado".

Los sindicatos piden inversiones: "Necesitamos una solución ya"

Rafa Escudero ha lamentado que la falta de inversiones desde el Ministerio de Transportes, al final, hace que lo sufran los usuarios de los núcleos de Cercanías: "Son muchos años son invertir; la estructura, de usarla, se deteriora. Como no hay un mantenimiento preventivo para evitar que ese deterioro preventivo sea más acelerado, se acelera y hemos llegado a un punto de que hay que hacer una gran inversión para renovar toda la red".

Una inversión que no parece llegar. En Renfe y Adif "se encogen de hombros" y trasladan que no tienen autorización para utilizar "más presupuestos de los Presupuestos Generales del Estado". Los sindicatos, por otro lado, todavía no han tenido oportunidad de hablar con el ministro Óscar Puente. "Y cerramos un acuerdo de desconvocatoria de huelga el 23 de noviembre de manera virtual, porque no se produjo ninguna reunión con él".

Ha adelantado que tienen una reunión en el Ministerio de Transporte el próximo miércoles, 13 de diciembre. "Esperamos que esté allí el ministro para poder decirle de primera mano todas las deficiencias e ineficiencias que se producen en Renfe y Adif, y lo conozca. Que sepa qué necesitamos para prestar un buen servicio", ha agregado.

En último lugar, desde el Sindicato Ferroviario han explicado que quienes tienen que arreglar las incidencias y problemas estructurales en la red convencional "están en sus despachos", por lo que "no sufren las consecuencias de estas incidencias".

"Necesitamos una solución ya", ha concluido Escudero.