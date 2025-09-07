Este es el delito del que se acusa a Begoña Gómez, considerado el más grave y cuya penas de prisión son "más elevadas que el resto de delitos"

La apertura del año judicial ha vuelto a poner el foco en la investigación a Begoña Gómez. Este miércoles está citada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, y se verá cara a cara con el juez Peinado.

Una cita que podría marcar un antes y un después en el procedimiento. Recordemos que los delitos de los que se acusa a la esposa del presidente del Gobierno suman ya hasta 23 años de cárcel. Para analizarlo, en 'Mediodía COPE Fin de Semana' hemos hablado con Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, un movimiento contra la corrupción en España.

Pardo ha asegurado a Antonio Herraiz que lo que se verá en las puertas de los juzgados será “un espectáculo idéntico” al de anteriores citaciones. Pero más allá de la fotografía de Gómez entrando a los juzgados, ha subrayado que “lo importante” es la imputación por malversación, un delito que ha considerado clave.

“Si se procesa por malversación, el caso iría al Tribunal del Jurado”

El abogado ha explicado que, si finalmente se procesa a Gómez y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, “el procedimiento se iría al Tribunal del Jurado y variaría sustancialmente”.

En relación con la decisión del juez de solicitar los correos electrónicos de la mujer del presidente desde 2018, Pardo ha defendido que “es una prueba imprescindible” y que “sería aceptable en cualquier procedimiento de malversación”.

Sobre los plazos, el presidente de Iustitia Europa ha anticipado “un octubre rojo” y ha sostenido que la instrucción estaba “casi terminada”. Solo el caso de Air Europa podría retrasar, a su juicio, la transformación del procedimiento en apertura de juicio oral.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez

“El juez Peinado ha sido atacado injustamente”

El letrado también ha salido en defensa del magistrado instructor. Ha recordado que “el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado tres querellas contra él” y que “la Audiencia Provincial ha respaldado en más de una decena de resoluciones sus decisiones”.

En este sentido, ha cargado contra las críticas del presidente del Gobierno, que días atrás sugirió que algunos jueces estaban “haciendo política”. “Para mí es una auténtica vergüenza”, ha afirmado.

Pardo ha insistido en que Peinado “es un juez honrado y decente” y que estaba llevando a cabo “una instrucción rápida y garantista”. Y ha denunciado que desde el Ejecutivo y el PSOE “se ha intentado destruir a una persona a través de cloacas mediáticas”.

Finalmente, ha recordado que el delito más grave al que se enfrenta Begoña Gómez es la malversación, con penas de prisión “más elevadas que el resto de delitos” que se investigan en esta causa.