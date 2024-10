Daniel Portero, presidente de Defensa y Justicia e hijo de Luis Portero: "Este Gobierno miente y beneficia a los asesinos de ETA"

Este sábado, una de las grandes noticias de la actualidad en España es la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley que va a conceder beneficios penitenciarios a más de 40 terroristas de ETA, como es el caso de Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco en 1997, de Gregorio Ordoñez o de Fernando Mújica. Pese a la oposición del Partido Popular, que había pedido que tuviera en cuenta el veto del Senado y que sometiera de nuevo la ley a votación en el Congreso, Armengol ha asumido la orden de sacar esta ley a la luz.

Algo que ha provocado mucho dolor y un sentimiento de injusticia a los familiares de las víctimas que dejó ETA durante varias décadas en España. Una de ellas es Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, colectivo de víctimas del terrorismo, e hijo de Luis Portero, fiscal asesinado por la banda terrorista en el año 2000. Portero señala, en Mediodía COPE Fin de Semana con Antonio Herraiz, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al acuerdo alcanzado con Bildu.

Txapote será uno de los beneficiados de la aplicación de la nueva ley

"Todo esto forma parte del pacto encapuchado que tiene Sánchez con Bildu. Con ETA. Y lógicamente tienen prisa. Ya se le han hecho todas las concesiones posibles a los catalanes de Junts y ERC, y ahora toca la ETA. Ahora toca el Partido Nacionalista Vasco, y así van poquito a poco repartiendo juego para mantenerse entre bambalinas en la Moncloa. Es así de triste", explica.

"Lo que pasa es que, que jueguen con la sangre de tantos inocentes asesinados y sobre todo, cuando dicen en el gobierno que hay que cerrar ya el asunto de ETA, cuando hay casi la mitad de los atentados sin resolver, oye, me parece una vergüenza hacia la sociedad española y a las víctimas", añade sobre lo cometido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre todo, Portero recuerda que el proceso de muchos de los involucrados de los atentados de ETA ni siquiera ha terminado. Además de anunciar que se van a oponer de la manera que sea. "Las víctimas que estemos personados en la ejecución de condenas, que es el caso que tengo yo, en el caso de Olarra Guridi, por supuesto nos vamos a oponer, aunque nuestra decisión de las víctimas no es vinculante, es sólo la del Ministerio Fiscal. Con lo cual, esto queda en manos de la Sala de lo Penal, y la Sala de lo Penal tiene una ley que aplicar", explica a Antonio Herraiz en Mediodía COPE Fin de Semana.

Olarra Guridi fue el ideario del asesinato de Luis Portero el 9 de octubre del 2000

"Sánchez miente. Todo su gobierno entero miente. O sea, no hay más mentirosos que este Gobierno. La legislación europea, en la decisión marco del 2008, que hablaba sobre la adaptación de las legislaciones nacionales a la legislación europea, según esa decisión marco, se hizo ya en el año 2014, tal cual. Aquí lo único que se ha hecho en esta modificación de 2024 es quitar sólo la disposición adicional. Todo lo demás, el texto es clavado, es igual. Es decir, ya nos habíamos adaptado. Se quita una disposición adicional para beneficiar a los asesinos de ETA. Punto, pelota. Así es que no hay más. Que no mientan más", señala duramente Daniel Portero.