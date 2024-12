Abogado de la asociación Liberum, acusación en el caso Koldo: "No dudo de que si hay pruebas y estas apuntan al número 1, la Fiscalía obrará en consecuencia"

El exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, está citado el próximo 13 de enero por la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso de los Diputados, que ha comenzado a estudiar el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo sobre el ahora diputado del grupo mixto.

Si el Congreso levanta el aforamiento de Ábalos, el Alto Tribunal le podrá investigar por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Es un trámite dentro de lo que conocemos como el caso Koldo que va a seguir dando de qué hablar durante 2025. Vamos a ver si el comisionista Víctor de Aldama, sigue aportando pruebas de lo declarado ante los magistrados del Supremo y la Audiencia Nacional - aquí por el caso de hidrocarburos- y la Fiscalía.

Si se sigue lo que está aconteciendo en el Supremo y tras las declaraciones de Ábalos y el que fuera su hombre para todo, Koldo García, parece que hay un pacto de no agresión con el Gobierno y el PSOE. Pero ¿qué pasa con el comisionista Víctor de Aldama?

"Su estrategia de defensa, por supuesto, es lícita para cualquier acusado, sinceramente tengo la convicción de que hay un pacto. Tengamos en cuenta que el señor Aldama se encuentra en varios procedimientos en la Audiencia Nacional, tanto en el juzgado central número cinco, en el caso de los hidrocarburos, como en el Supremo y coincide que el fiscal en ambos procedimientos. El fiscal está haciendo un trabajo ímprobo, muy meticuloso. No es fácil su tarea. A mí no me gustaría estar en su posición. Y gracias a estas declaraciones de Aldama -que al principio se cuestionaron mucho y hasta se ridiculizaron, poco a poco cada una de las manifestaciones que él fue diciendo han sido corroboradas o se han aportado indicios razonables de que lo que decía era cierto", responde Alexis Aneas, abogado de la asociación Liberum, acusación particular en el caso Koldo.

Afirma el letrado que "el señor Aldama no es cualquier persona y puede tener mucha información que le ayude a negociar la menor pena posible y luego ha abierto varios frentes en distintas direcciones", por ello si aporta las pruebas suficientes puede que finalmente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres pueda ser imputado.

"Conociendo la trayectoria tanto del magistrado Ismael Moreno como del fiscal, creo que todavía no van a tomar esa decisión. Tengo un bagaje de la manera de actuar del magistrado y del fiscal, pero eso no impide que si mañana aparece algún otro elemento que cierre la prueba, no tendrán ninguna duda en hacerlo. Ahora mismo creo que es prematuro el tomar esa decisión. Y si son inocentes deben de estar totalmente tranquilos, no tendrían por qué ponerse nerviosos ni mucho menos. Insisto, el trabajo de Luis Pastor es buscar información, documentación acreditativa dentro del sumario. Y por eso se han descartado algunas líneas de investigación", aclara el abogado de Liberum.

"Si hay pruebas sobre el número 1, el fiscal actuará, no lo dudo"

¿Cree que el presidente del Gobierno, que Pedro Sánchez, estaba al tanto de los movimientos de Ábalos, Koldo y Aldama? "El denominado número uno. Tengo la convicción de que, si de la documentación que queda por descifrar, hay que recordar que todavía hay material encriptado que estamos esperando los correspondientes informes de la UCO. Si de alguna manera pudiera relacionar al número uno, no tengo ninguna duda de que la Fiscalía tomaría acción, quizás en una primera fase, simplemente en toma de declaración como testigo. Pero tengo plena confianza en el Ministerio Fiscal, y si no hay nada, pues no hay nada. Pero aparece en el sumario, es evidente que aparece en las citas del número uno. De la declaración del señor Aldama ante su señoría, prácticamente, aparte de la cuestión de la foto, no hubo ningún otro comentario y ha quedado un poco al margen. Por supuesto, no hay nada probado. Pero en cuanto a la convicción de que, en caso de que se aporten pruebas, vayan saliendo nuevas pruebas y que esas pruebas puedan apuntar a un conocimiento por parte del número uno, no me cabe la menor duda de que el Ministerio Fiscal obrará consecuencias" subraya.

la indefensión de las acusaciones en el supremo

Alexis Aneas denuncia la indefensión a la que se sienten sometidas las acusaciones populares, "hay otra cosa más preocupante que todo esto, que es lo que ha sucedido con las acusaciones populares en el Supremo. El que a las acusaciones populares se nos haya excluido de poder asistir a las vistas de las declaraciones de los investigados y de los testigos, y que ni siquiera podamos entrar en el propio edificio del Tribunal Supremo, y solamente se haya unificado en el Partido Popular".

Por ello, las acusaciones entre ellas Liberum "hemos presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, hemos solicitado el amparo al Colegio de Abogados de Madrid, de la Abogacía de Madrid, y esta semana también hemos presentado otro escrito en forma de apelación al auto de exclusión de las acusaciones populares", concluye.