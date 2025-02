El truco que recomienda Sandra Moñino para hacer de vientre si sufres de estreñimiento: menos de cinco minutos

El estreñimiento es un problema que afecta a muchas personas en silencio. Aunque no siempre se hable de él abiertamente, quienes lo padecen saben lo incómodo que puede llegar a ser: esa sensación de pesadez, los días sin ir al baño y la frustración de no encontrar una solución rápida. Factores como el estrés, una dieta pobre en fibra o incluso cambios hormonales pueden hacer que el intestino se vuelva perezoso, algo que, según los expertos, no deberíamos aceptar como normal.

Para millones de personas en el mundo, y miles en España, este inconveniente puede aparecer en momentos puntuales o convertirse en una molestia crónica. Pero hay buenas noticias: no todo está perdido. Con pequeños ajustes en la rutina y algunos trucos prácticos, es posible aliviarlo sin recurrir a soluciones complicadas.

las recomendaciones de sandra moñino para el estreñimiento

En el programa Lo que viene, con José Ángel Cuadrado, la nutricionista Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, comparte un enfoque sencillo y efectivo para combatir el estreñimiento. Durante su intervención, Sandra no solo explica qué pasa en nuestro cuerpo cuando el tránsito intestinal se ralentiza, sino que ofrece varios trucos que pueden cambiarlo todo.

"Lo primero que siempre le digo a mis pacientes es que se esperen una hora o una hora y media para desayunar y beban agua caliente con una cucharada de aceite de oliva virgen extra o de coco", asegura. Este hábito, según ella, hidrata el sistema digestivo y lubrica las heces para facilitar su expulsión.

Alamy Stock Photo Muchas veces, no poder ir al baño es un problema serio

La nutricionista y prescriptora en redes enfatiza que el estreñimiento no es solo cuestión de falta de fibra, como muchos creen. "Puede ser por deshidratación, estrés, una microbiota alterada o incluso desequilibrios hormonales, como en la menopausia o el embarazo", explica. Su propuesta va más allá de añadir frutas y verduras a la dieta: se trata de entender qué necesita nuestro cuerpo y actuar en consecuencia.

El consejo estrella de Sandra es tan práctico como accesible. Una taza de agua caliente con aceite, tomada en ayunas, actúa como un empujón suave para despertar el intestino. "Es ideal dejar ese espacio por la mañana para que el cuerpo tenga tiempo de decir ‘ahora es el momento de ir al baño’", comenta. Este ritual no requiere ingredientes caros ni preparaciones elaboradas, y en pocos minutos puede marcar la diferencia para quienes sienten que su digestión está estancada.

Alamy Stock Photo Sandra Moñino recomienda usar una taza caliente con aceite en ayunas

EL OBJETO QUE TIENES EN CASA Y QUE TE AYUDA CONTRA EL ESTREÑIMIENTO

Pero no se queda ahí. Sandra también sugiere complementar este truco con una postura específica al sentarse en el inodoro: colocar un taburete bajo los pies para elevar las piernas. "Esto imita la posición en cuclillas y ayuda a que el recto se alinee mejor, facilitando la evacuación", detalla. Pequeños cambios como estos pueden ser clave para quienes buscan alivio inmediato.

Además de su truco matutino, Sandra propone ideas para el día a día. En el desayuno, recomienda avena y semillas de chía hidratadas, acompañadas de frutas como kiwi o ciruelas, ricas en fibra. "Los mucílagos de la chía potencian la digestión y ayudan a que todo fluya", dice. Para la comida, sugiere verduras salteadas con proteínas ligeras como pollo o pescado, y un yogur o kéfir como postre. Y para la cena, una crema de calabaza con semillas de lino molidas y una infusión de manzanilla cierran el día de forma saludable.

"Las verduras cocidas y las semillas nos hidratan y aportan fibra", asegura Moñino, quien insiste en la importancia de no saltarse estos alimentos básicos. Su enfoque es práctico y está pensado para encajar en la vida cotidiana sin complicaciones.

El mensaje de Sandra Moñino es claro: no hay que resignarse al estreñimiento. Con su truco de agua caliente y aceite, junto a una dieta equilibrada y pequeños ajustes de hábitos, es posible mejorar la salud intestinal sin grandes esfuerzos. "Quien lo sufre sabe cómo afecta, y por experiencia propia sé que se puede superar", comparte. Así que, si buscas una forma rápida y natural de decir adiós a ese malestar, prueba su consejo: en menos de cinco minutos podrías notar la diferencia.