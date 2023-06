¿Fruto del cambio climático o un ciclo de la Tierra? La fecha en la que podría derretirse el Ártico

Apunta la fecha: septiembre del año 2050. A partir de esa fecha el océano Ártico podría quedar libre de hielo. Según los datos de la NASA, los casquetes polares se están reduciendo en un 12,6% por década. ¿Las causas? Pues está el aumento de los gases de efecto invernadero que han ido calentando los polos

Pero, ¿y las consecuencias? Eso es lo que vamos a descubrir en Lo Que Viene hoy, para saber cómo cambiará nuestro mundo si el Ártico se deshiela o no por completo.

Siempre ha habido cambio climático. Y no solo nos basamos en las pelis de Ice Age, si no en los cocolitóforos. Son unas algas microscópicas de las que yo no conocía nada pero que para José Abel Flores son una de las bases de su trabajo. Él es investigador y catedrático del departamento de Gología de la Universidad de Salamanca, “paleoclimatólogo”, y nos explicaba todo lo que debemos saber sobre este próximo deshielo.

"Siempre ha habido lo que llamamamos variabilidad climática, desde que existe agua en la Tierra y desde que el planeta existe. Es una variabilidad climática natural, pero estamos en una situación de cambio climático antrópico, es estudiar cómo ha ido evolucionando el clima en diferentes periodos por diferentes causas y ritmos. Ahora, ese ritmo se ha roto, y una consecuencia es esto del deshielo" aseguraba este experto.

¿Es el cambio climático o un cambio de ciclo?

Es una de esas cuestiones que queríamos preguntarle a este experto, ya que son muchos los que apuntan que un posible deshielo del Ártico se debería al cambio climático únicamente. "En septiembre del 2050, lo que siempre denominamos paso del noroeste, se va a extender y va a desaparecer todo el hielo del verano. Este cambio nunca se había dado tan rápido" explicaba.

Pero sí, como aseguraba, el cambio climático acelera un proceso de un cambio de ciclo normal en la Tierra. "Solo desde hace 3 millones de años tenemos hielo en el norte, es una masa relativamente reciente, y consecuentemente la cuenca del Ártico, tres millones de años en una historia de un planeta de 4.500 millones de años no es nada" aseguraba José Abel Flores en Lo Que Viene.









Y es que se trata de un ciclo climático propio de los cambios de la Tierra, como las glaciaciones propias que hablábamos de Ice Age. "Ha habido momento en la historia en donde ha habido menos masa de hielo en el norte, y el casquete se ha ido reduciendo".

¿Podría producirse, por tanto, otra glaciación? Pues para este experto, según los modelos que tenemos, es difícil de que pase, pero todo podría pasar. "Si la masa de agua de Groenlandia se fundiese y fuese al océano, podría producir una glaciación como tuvo lugar hace muchos años, pero eso está lejos de que ocurra".

Eso sí, cambios, los habrá y muchos con este deshielo. "Sí que va a haber cambios ambientales muy importantes, la flora y la fauna va a cambiar radicalmente, los osos polares podrían estar en peligro de extinción. Las lluvias se reducirán al 10%y subirá el nivel del mar, decenas de centímetros" sentenciaba.