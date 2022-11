La Santa Sede, presente en la COP27 que se cierra este viernes en Egipto: "Urgencia y responsabilidad"

Termina este viernes, 18 de noviembre, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27, que ha tratado de responder sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la última COP26 de Glasgow y en París en 2015.

En la Conferencia ha estado presente también la Santa Sede con la presencia del arzobispo Nicolas Thevenin, nuncio apostólico en Egipto y delegado del Vaticano ante la Liga de los Estados Árabes. “La urgencia y la responsabilidad son necesarias para abordar – subrayó Thevenin – la crisis climática que afecta a demasiadas personas, especialmente a los más pobres y los más vulnerables” y se necesitan acciones concretas para “reforzar los cuatro pilares del Acuerdo de París: mitigación, adaptación, financiación, pérdidas y daños”.

