El cambio climático aumentará el riesgo de propagación de las plagas en los ecosistemas agrícolas y forestales

El cambio climático está consiguiendo que aumente el riesgo de propagación de las plagas tanto en los ecosistemas agrícolas como forestales. Ante esta situación el mundo se enfrente a nuevos desafíos. Se trabaja para intentar revertir la situación, pero tal vez lleguemos demasiado tarde. Ahora lo único que nos queda es seguir trabajando por un mundo mejor y adaptarnos a todo este cambio. En el sector de la agricultura se enfrentan a plagas que llegan de manera anticipada o incluso a nuevas plagas.









En Mediodía COPE hemos hablado con el profesor e investigador Enrique Quesada, jefe de la Unidad de Entomología de la Universidad de Córdoba, quien preguntado si el cambio climático traerá nuevas plagas ha respondido que "sin lugar a duda que está afectando a las poblaciones de insectos, tanto a los beneficiosos como a los que son perjudiciales para la agricultura. La falta de precipitaciones y las altas temperaturas sobrevenidas antes de tiempo está afectando tanto a las plantas como a los insectos buenos que ayudan a la planta. Se trata de un sistema multitrófico complejo pero lo que sabemos es que si hay un calentamiento global, los insectos modifican su área de dispersión hacia el norte".





EL ESTRÉS DE LAS PLANTAS





Ante la falta de precipitaciones las plantas, y en este caso los cultivos, sufren de estrés hídrico. Cuanto peor equilibrada se encuentre una planta más suceptible va a ser ante plagas y enfermedades. Ademas las altas temperaturas, afirma Quesada, "están adelantando los ciclos vitales de numerosas especies de insectos, y estos encuentran plantas que sufren estrés hídricos podemos tener problemas".









En la provincia de Córdoba, por el momento, no se han detectado en los grandes cultivos de nuevas plagas. "El año pasado si observamos la muerte prematura de la flor en el olivo, pero este año por el momento no estamos detectando problemas nuevos o particularmente grave. La cosecha pasada los agricultores sufrieron la mosca del olivo, porque el año pasado había poca aceitura, la mosca hizo algo que nunca hemos visto hacer, como era picar la misma aceituna varias veces en cada fruto. Llegamos a ver muchos frutos con multipicadura porque la mosca no tenía suficiente y repetía. Son fenómenos asociados a esta locura climática que tenemos", según Quesada.





ADELANTARSE A LAS PLAGAS





Tanto las distintas administraciones o las propias cooperativas hay un seguimiento de las principales plagas. "Nos preocupas insectos como el monucamu valley provinciale que transmite una enfermedad muy peligrosa provocada por un nematodo del pino que tenemos en Portugal y no en España, o el gusano del tallo del maíz. Por eso las administraciones tienen muy monotorizado todos estos posibles insectos que podría llegar a nuestro territorio para poder actuar a tiempo".





PLAGAS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS





Este año debido a que los cultivos no han acabado su ciclo hemos observado como los campos se han ido secando poco a poco. A principio de mayo ya estamos viendo segar algunos cultivos de trigo. Y es que de Madrid hacia abajo el cereal se ha perdido, y ahora España se encuentra a la espera de ver lo que ocurre en el norte.

Esta situación también la sufre la población porque las plagas de mosquitos también se han adelantado debido a las altas temperaturas e incluso este año por primerva vez en La Carlota, se ha observado un molesto insecto capaz de colarse por las mosquiteras más tupidas. Es lo que nos ha contado Reme, vecina en una de las urbanizaciones de La Carlota, quien asegura que "este insecto tan pequeño acude a la luz, y aún tengas mosquiteras se cuelan por ellas como tengas alguna luz encendida. El año pasado solo fue los mosquitos, pero este año se nos ha incorporado otro nuevo".

Audio Hablamos con Remedios, vecina de La Carlota





Todos los años los vecinos tienen que dar la voz de alarma al Ayuntamiento para que actúen con fumigaciones locales, ya que desde hace años está prohibico hacerlo a través de fumigación aérea.