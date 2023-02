Un experto explica las increíbles funciones de la tela de araña en el futuro: "Incluso en lesiones medulares"

La historia de Peter Parker, desde luego es trágica. Con solo 6 años tiene afrontar la muerte de sus dos padres en un accidente de avión. En ese momento, se tiene que trasladar al distrito neoyorkino de Queens para empezar a vivir con sus tíos Ben y May. Pero el drama no acaba ahí, poco antes de terminar el colegio, con apenas 16 años, Peter no pudo evitar la muerte de su tío Ben a manos de un atracador.

Realmente, la vida de Peter Parker empezó a cambiar unos meses antes. Durante una visita con el colegio a un centro de exposiciones científicas, una araña que había sido expuesta a los experimentos radiactivos le mordió. Y, desde ese momento, poco a poco, Peter empezó a adquirir ciertos poderes sobrehumanos.: Una gran velocidad, fuerza, .agilidad y, no se sabe muy bien cómo pero se las ingenia para poder lanzar a través de sus muñecas telas de arañas. Unas telas de araña que eran tan flexibles y resistentes que le permitían surcar las calles de Nueva York como su fuera Tarzán, inmovilizar a los delincuentes con solo un pegote de esa tela e incluso era capaz de parar trenes en marcha.

Su historia ya te la sabes, o por lo menos te es familiar: Spiderman, el hombre araña. Un superhéroe de la factoría cinematográfica Marvely que nació allá por los años 60. Han pasado otros 60 del nacimiento de este superhéroe y, parece, que ya estamos más cerca de descubrir su secreto.

Tela de araña, aguanta cinco veces más tensión que el acero

El interés por los usos y propiedades de la tela de araña no es nada nuevo. Es uno de los materiales más resistentes de la naturaleza, aguanta hasta cinco veces más tensión que el acero, además de flexible. Las de algunas especies como las viudas negras son tan elásticas que sus hilos se han llegado a comparar con las cuerdas de una guitarra.

Pero esa versatilidad trasciende el campo de la lucha contra el mal. Por ejemplo, en la Medicina. Hace 2000 años Plinio el Viejo en su libro Historia Natural, describía las propiedades antihemorrágicas de esta fibra natural. Bastaba con ponerla sobre una herida y lograba frenar sangrados no demasiado graves.

Para las heridas

Cuentan también que en la guerra de los Cien Años, los soldados llevaban cajitas repletas de telarañas para taponar las heridas de los caídos en la contienda.

Ahora, su investigación ha dado un salto de gigante. ¿Por qué la tela de araña es uno de los materiales más revolucionarios en el campo de la biomedicina? Pues para eso nos tenemos que ir hasta el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid donde un grupo de investigadores han conseguido sintetizar la tela de araña. Cierto es que se trata de uno de los materiales más prometedores, muy resistente y flexible, pero tiene poca proyección de futuro porque no se puede producir a gran escala. ¿La razón? Las arañas no se pueden criar en granjas porque entre otras cosas son caníbales y se comen entre ellas. Así que estos investigadores han imitado la tela de araña usando como material la seda de los gusanos de seda.

Seda de araña

Los gusanos a diferencia de las arañas sí que se han podido 'domesticar' y criar de forma masiva. Lo que han conseguido estos científicos, por explicarlo de forma sencilla es una 'simbiosis' entre ambas fibras para conseguir un material resistente y muy flexible, que se ha llegado a considerar un prodigio de la ingeniería estructural con aplicaciones que en un futuro lejano pueden llegar a revertir daños en la médula espinal.

"Además de su enorme resistencia mecánica es uno de los materiales más biocompatibles que hay, actualmente, no hay ninguno que cumpla estas dos condiciones", explica en el programa de COPE, Lo que viene,José Pérez- Rigueiro, profesor del Centro de Tecnología Biomédica y del Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politecnica de Madrid y cofundador de Silk Biomed.

Reparar tendones, ligamentos y... ¿lesiones medulares?

La seda de araña tiene aplicaciones prometedoras en diversos campos, pero quizás la "más cercanas" sea como "sustitutivo de tendones y ligamentos". Es lo que llaman ingeniera de tejidos. La seda de araña funciona como un ‘andamio’ o esqueleto que sirve de soporte para regenerar sobre él aquellos tejidos dañados.

Incluso, aclara Pérez- Rigueiro "si dejamos volar la imaginación podemos hablar de reconexión de conexiones nerviosas", es decir, se podría abrir una puerta a reparar lesiones medulares, "el logro más importante". "Cuando se produce una lesión a este nivel de los nervios, las células nerviosas siguen estando vivas y tienen tendencia a tratar de reconectar, lo que les falta es la señalización, el camino por el que tienen que volver a crear las conexiones".

"Invisible a nuestro sistema inmunitario"

La maravilla de esta seda de araña es que es muy compatible con los tejidos humanos, es decir se reduce el riesgo de rechazo y también de infecciones. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros con las arañas? "Es una pregunta aún sin respuesta", advierte el investigador. "Pensamos que su composición tan diferente a la nuestra la hace invisible al sistema inmunitario".

Sin duda se trata de un "tejido" de futuro que hará que desde ahora miremos con otros ojos a las telas de araña.

