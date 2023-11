El exótico lugar en el que el futbolista Luis Suárez compra alguna de sus zapatillas: 'made in Spain'

El sector de las zapatillas exclusivas es apasionante por la cantidad de modelos que te puedes encontrar. En 'Lo que viene'cada semana hacemos un repaso de lasstartups, made in Spain, más prometedoras y esta vez nos hemos olvidado por un momento de la Inteligencia Artificial o los avances en la medicina. Este proyecto es Newcopy su CEO y fundador, David Camprubí, tenía esta idea en su mente desde que era joven. Él con 16 años ya compraba zapatillas y eran tanto para su uso personal como para revenderlas en otros negocios. Quería evitar a toda costa las colas largas que suelen producirse en estos casos y ahora acuden famosos y futbolistas.

Por eso creó Newcop, una tienda de venta de zapatillas con edición limitada que cuando se agotan en un local, ellos la tienen allí. El modelo de negocio que emplean es omnicanal, tienen tienda física, tanto en Barcelona, como en Madrid y una tienda online. Además, tienen la idea de expandirse por Europa. En el último año, han logrado vender más de nueve mil pares de zapatillas y un método con el que cuentan y que resulta bastante atractivo para sus clientes es el pago a plazo de sus prendas, ya que muchos complementos con los que cuestan superan las 4 cifras.

David, por tanto, ha pasado de tener un hobby a convertirlo en algo profesional. “El 100% de mi vida está dedicado a esto, ha acabado siendo el proyecto de mi vida”, explicaba. La zapatilla más cara que podemos encontrar en su negocio son unas Jordan 1 que tienen una colaboración con la marca de lujo, Dior, que rondan los 15.000 euros. Y en su casa tiene unas Air Force 1 en colaboración con Louis Vuitton de unos 5.000 euros, pero comentaba que no las usa, “nunca me las pongo, me dolería demasiado”.

Una de las grandes barreras con las que cuentan estos negocios es garantizar la veracidad de las zapatillas. Para ello, Camprubí explicaba que lo esencial es “ganarte la confianza del cliente, transmitir la tranquilidad de cuando entran en tu tienda física o página web, ellos en primer momento vean que esto es un negocio legítimo, porque lamentablemente hay muchísimas réplicas, cada vez hay más, sobre todo en Internet. Y nosotros todo lo que ponemos a la venta, tenemos la certeza de que es original, pero siempre intentamos, a través del diseño de las tiendas, la experiencia del usuario, redes sociales... que vean que es un sitio serio y lo que compran es real”.

El proceso para adquirir las zapatillas exclusivas

David, siempre está al tanto de todas las marcas que sacan zapatillas, de edición limitada, y el proceso para adquirirlas, decía que “lo primero que tienes que saber qué zapatilla se va a agotar y, por tanto, tú puedes revender en tu tienda y esto sigue unos patrones. Suelen ser diferentes modelos concretos y van sacando nuevos colores de esos modelos. Entonces, si los colores anteriores se han agotado y han tenido reventa, tú sabes que, probablemente, el color nuevo que sale del mismo modelo, va a pasar lo mismo. También una zapatilla que sea más combinable con todo, se venderá mejor”.

Y para adquirirlas, el proceso que llevan a cabo David y su equipo es algo parecido a lo que él hacía de pequeño. La gente hace largas colas en las tiendas para adquirir las zapatillas y luego se las venden a él. “Ahora esto lo hace la gente, igual que por Internet te puedes apuntar a sorteos para poder comprar las zapatillas, no para que te las regalen. Y esta gente consigue comprar sus zapatillas y luego me las venden a mí, ellos ganan algo de dinero”. Lo complicado en todo este proceso es encontrar a todas estas personas que hacen de enlace con la marca, porque si David las comprase en otro local, ya no tendrían la exclusividad con la que cuentan.

Futbolistas e influencers también acuden a su negocio

Newcop está ganando un gran alcance entre sus seguidores, ya que están presentes en redes sociales, colaboran con influencers, pero es que además, ya han ido a la tienda algunos de los futbolistas más conocidos en el mundo. “Este tipo de zapatillas es algo que le gusta mucho a los famosos, futbolistas, influencers porque al final a ellos les gusta llevar algo que el resto no lleva y destacar en las redes sociales cuando suben una foto. El último futbolista que vino a comprar fue hace dos semanas y fueLuis Suárez en Barcelona, vino con su mujer y compraron bambas para toda la familia”, decía David.