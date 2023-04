Cuando la inteligencia artificial utiliza tus datos y los usa para sus creaciones: ¿hasta qué punto es legal?

Seguro que, si has estado navegando por Internet en estos últimos días, te habrás encontrado con muchas de tus canciones favoritas cantadas por otros cantantes que no son los originales. Y no, no es porque hayan hecho ninguna versión, sino porque con diversos programas de Inteligencia Artificial, algunos usuarios los han creado.

Por ejemplo, al artista de moda, Quevedo, cantando una canción típica de David Bisbal, o a Ariana Grande llegando a cantar una sevillana de María del Monte. Y es que la Inteligencia Artificial ha llegado hasta ese punto en el que crea y simula las voces o imágenes de otros, haciéndonos creer que muchas de las cosas que no han pasado nunca, parezca que legaron a ocurrir.

Ya sabes que aquí, en Lo Que Viene, nos gusta imaginar y vaticinar cómo va a ser el futuro, en base a lo que ya vivimos ahora, y no podíamos dejar de lado esas deep fakes que crea la inteligencia artificial y que nos deja, en muchos casos, con la boca abierta. Si el futuro son estas creaciones bien parecidas a la realidad, ya podemos agarrarnos bien fuerte, porque llegará el punto en el que no distingamos la realidad de la fantasía.

Por eso, nos preguntamos qué marco legal tienen estas creaciones que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa. Y es que nos genera muchas dudas su legalidad, ya que se pueden llegar a violar la protección de datos o los derechos de autor. Tanto es así, que en algunos países, como sabes, han prohibido herramientas como ChatGPT.

¿Cuál es la regulación en España?

No es un adiós definitivo a la aplicación, porque podrá volver a estar operativa siempre que cumplan con ciertos requisitos, como detallar los métodos y la lógica que aplica al procesamiento de datos que recopila, y que esa información la conozcan los usuarios nada más registrarse. También, por ejemplo, que los menores de trece años no tengan acceso a esta herramienta y que, desde esa edad a los 18, tengan permiso paterno.

De momento, en España sí que es una herramienta legal pero, ¿podría llegar a prohibirse? Pues lo cierto es que la Agencia Española de Protección de Datos solicitó al Comité Europeo de Protección de datos que aboradara el asunto. De momento, se ha creado un grupo de trabajo para intercambiar información, analizar y, si acaso, tomar decisiones.

Y aunque hace un par de años la Unión Europea hablase de los datos en Internet y su regulación, los autores quieren adaptar a la actualidad la norma para proteger a todos los usuarios, y que podría estar lista para finales de año.

¿Podrían multarnos si creamos imágenes con Inteligencia Artificial?

Eduard Blasi, abogado especialista en derecho digital y cofundador del canal Techandlaw, señalaba en COPE que todavía es un enigma de dónde los obtienen y, como consideran en Italia, se podrían infringir las normas de protección de datos personales. "Sucede un problema común, es la falta de transparencia. No tenemos información clara del origen de los datos con los que ha sido entrenado el algoritmo...Si los alimenta con datos de Google y datos personales, podría ser una infracción" aseguraba.

Se señala que los tres sitios web principales de donde ChatGPT ha aprendido, es el buscador de patentes de Google, Wikipedia, y Sribd, una biblioteca virtual que requiere suscripción de pago para acceder a ella, lo cual, puede suponer una infracción en materia de derechos de autor.

Audio





Pablo García Mexía, es director del área de Derecho Digital de Herbert Smith Freehills, y nos explicaba hasta qué punto es una infracción. "Si entrenamos los sistemas con e-books piratas, estamos convirtiéndonos en piratas, y si son de pago y no hemos hecho frente al pago, también lo somos. Se quiebra el derecho de reproducción, copiamos unos contenidos por los que no pagamos, y los servimos a terceros, lo ponemos a disposición del público".

Audio









Claro, aquí el problema está en las plataformas que crrean imágenes. Escanean multitud de imágenes de artistas, se "inspiran" en ellas y eso puede llevar a ser una infracción. "Se utiliza una técnica de "rascar" internet, está regulado a escala española y se puede hacer esto, pero el autor de esas imágenes, puede impedir que terceros utilicen estas imágenes. Puedes negarte a que sea así" explicaba nuestro experto.

Audio





¿Qué hay de las canciones que se generan con Inteligencia Artificial? Pues nuestro experto, Pablo García Mexía, lo tiene claro: "está permitido, encaja en la legalidad europea y española en una excepción de derechos de autor que se denomina parodia, es claro, no hay confusión alguna y el autor ya dice que es una composición de Inteligencia Artificial, y no produce ningún daño" sentenciaba.

Audio