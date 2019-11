Solo tengo cinco minutos: “GIROS DEL LENGUAJE”

Sinacio ayer no pudo ver el debate. Así que debe ser la única persona de este país que no esta hablando del mismo. Así que no ha podido ver el famoso lapsus de Pablo Iglesias. Y es que una sola letra lo puede cambiar todo.

Y de eso quiere hablar hoy Sinacio. Palabras que con un pequeño cambio, transforman totalmente su significado. Por ejemplo, hay palabras que cuando cambian su género, se transforman. No es lo mismo el cura, que la cura. Ni es igual el Radio, elemento descubierto por Marie Curie, que la radio, medio en el que brilla nuestra jefa Pilar Cisneros.

También hay palabras que modifican su significado dependiendo si son en plural o en singular. No es lo mismo el celo profesional que los celos.

Y por último hay palabras que, dependiendo cómo las acentuemos, se definen de una u otra manera. No es lo mismo un disparate, que dispárate, por ejemplo.

