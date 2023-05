Zazza, youtuber en barrios peligrosos: ''Es cuestión de no escuchar el cerebro y empezar a caminar''

Federico es italiano y trabajaba como coctelero en Barcelona. Pero quería seguir explorando, esa no era su vida y estaba cerca de cumplir los treinta años. Encontró su camino donde otros lo perdían. Un amigo fue a Corea del Norte a hacer un documental y después le acompañó por Europa durante un año. La idea le motivó tanto que lo arriesgó todo para conocer y documentar los barrios más peligrosos del mundo. Su canal de YouTube es ''Zazza el italiano''. ''Pasé ocho meses haciendo vídeos todas las semanas sin resultado. Decidí meterme en barrios peligrosos porque es un lugar donde nadie hace contenido'' comenta. Empezó en el Raval de Barcelona y un año después ha recorrido cien de los barrios más peligrosos de España, Marruecos, Europa y América.

Ahora está más curtido, pero no deja de pasarlo mal los días antes de grabar. Recursos no le faltan: como ir con alguien que conozca el barrio, caminar deprisa o no manifestar los nervios. ''Cuando identifico a los 'malos', voy a hablar con ellos, porque si te ganas su confianza, los otros no te pueden hacer nada''.

Ha conocido la historia de muchos drogadictos, a cada cual más impactante y difícil. ''Haber visto tantas situaciones peores que las mías, me hace valorar más las cosas pequeñas de la vida, como tener una familia que me quiere, tener un techo o una comida'', sentencia Zazza.