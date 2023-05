La reacción de una de las víctimas de ETA a la renuncia de los condenados a tomar posesión: "No es suficiente"

Ha sido, sin duda, una de las noticias del día: los 7 condenados de ETA por delitos de sangre que se han presentado a las elecciones por Bildu renunciarán a su acta como concejales en caso de salir elegidos.

Los etarras han remitido un texto al portal Naiz en el que anuncian que no tomarán el cargo de concejal si resultan elegidos por lo que renuncian así a sus candidaturas "en la medida de lo posible" pues están ya oficializadas.

Siete de los etarras en las listas de Bildu, los condenados por delitos de sangre, han anunciado hoy que renuncian a sus cargos en el caso de que sean elegidos

Se trata de José Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz, que, en un texto publicado en Naiz, anuncian que no tomarán posesión de su cargo de concejal si salen elegidos en las elecciones en las próximas elecciones del 28 de marzo.

Pero, ¿es suficiente esta declaración? En La Tarde preguntamos, precisamente, a una de las víctimas de uno de estos siete condenados, que nos expresaba su malestar por su presentación en las listas.

Una vergüenza para las víctimas

Mari Mar Negro, es la hija de Alberto Negro, asesinado por la bomba de ETA en en la Central Nuclear de Lemóniz, en Vizcaya. Tenía 43 años, casado y tres hijos. En la explosión murió también su compañero Andrés Guerra.

José Antonio Torre Altonaga, alias Medius, trabajaba como electricista y colaboró en el atentado, siendo después condenado a 20 años de prisión. Ahora, se presenta en una de esas listas. ¿Qué piensa su víctima, Mari Mar Negro?

Pues ella misma nos lo confesaba en La Tarde,"no es suficiente que se quiten de no ser concejales, él tenía que haber dicho que no quería ir en la lista, no pensaron en las víctimas" comenzaba contándonos.

"Me pareció una auténtica vergüenza, falta de ética, moralidad, dignididad. Es vergonzoso que alguien que ha cometido un delito de sangre sea representante de la ciudadanía de un municipio y en sus manos estén las idas y venidas de una población" aseguraba.

Pero, ¿es este comunicado una victoria, de alguna forma, para las víctimas? "Es un cierto triunfo. Es un triunfo de cara a las víctimas, pero 37 personas han estado asociados a ETA y siguen en las listas. Sigue siendo una vergüenza" aclaraba.

Una "estrategia" para salvar a los otros 37 candidatos

En La Tarde hablamos también con Lorenzo Silva, y con Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde y periodista de temas de Interior en ABC, que nos contaba que ha ido hasta esos municipios del País Vasco para ver cómo lo viven los vecinos.

De hecho, estuvo en Legutiano (Álava), en donde no fue nada bien recibido por el alcalde de la localidad. "Cuando no sabe quién soy, nos abre la puerta del despacho, pero cuando le digo que soy periodista de ABC me dice que no comulga con ABC, ni con los periodistas y dice que venimos aquí a tocar...en fin, lo que sigue" aseguraba.

"Un marco mental de alguien que, cuando le haces preguntas, dice que vienes a tocar las narices, imagínate..." contaba en La Tarde Pablo Muñoz.

Para él y para Lorenzo Silva esto, sin embargo, es "una estrategia para salvar a los otros 37 condenados que siguen en las listas".