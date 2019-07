El video de unos padres practicando gimnasia rítmica que se ha hecho viral en las redes

El vídeo de unos padres haciendo gimnasia rítmica se ha hecho viral. Todo empezó a propuesta del entrenador de rítmica de sus hijas durante una comida. Los padres accedieron a ejecutar un ejercicio de aro y sorprendieron en la gala de final de curso del Club Tazmania de Los Realejos, en Tenerife.

El impulsor de la idea, el gimnasta y entrenador Joel Hernández, ha explicado en ‘La Tarde’ que todo surgió durante una comida de final temporada: “A unos de los padres se le ocurrió dar esta sorpresa a las niñas y ponerse en el papel de ellas en el último día de curso. Todos estuvimos muy contentos de los resultados.”

No obstante, no fue una tarea sencilla, ya que la edad pesa, y la flexibilidad se hace tarea complicada: “Fue difícil porque en solo cinco días tuvimos que montar la coreografía. Muchos de ellos hacían muchos años que no daban una voltereta o hacían ejercicios de elasticidad. En cualquier caso, a las chicas les encantó. Incluso para darles entrada en el escenario, dijimos que se trataba de un equipo ruso que venían de competir en el mundial.”

Uno de los padres que actuaron fue Elías Pérez, que ha confesado que los entrenamientos fueron duros: “Me costó mucho trabajo. Ya se nos había olvidado hacer este tipo de cosas. Se trata de un ejercicio físico duro. Con los ensayos y poco a poco, lo fuimos sacando adelante. Los ejercicios más duros lo hacían los padres más jóvenes. En casa luego estábamos muy contentos. Alucinaban por la repercusión en las redes sociales. La gente hasta nos para por la calle o los compañeros de trabajo.”