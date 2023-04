Una víctima advierte del tipo de estafa que vuelve a estar de moda: "Me robaron 2.114 euros"

Muy atento a si te llega este mensaje al móvil: “Hola mamá, mi teléfono está roto tengo un número temporal. No puedo llamar. ¿Puedes enviarme un mensaje de Whatsapp a este móvil?” Atento porque se trata de una estafa, y en 'La Tarde' han hablado con una víctima de esta práctica para explicar cómo funcionan estas bandas.

Pilar Cisneros ha charlado con Julia, una mujer de 70 años que ha caído en la trampa de estos timadores. Para ella no resultó nada raro, porque suele utilizar este tipo de mensajes para estar en contacto con su hija.

Ella misma ha explicado cómo empezó todo, y ha desvelado el número de teléfono que utilizaron para la estafa: “Recibí el mensaje que habéis mencionado a través de un SMS del número 683 789 792. Mi hija tiene muchísimo trabajo y es normal que nos comuniquemos a través de whatsapp, y no me resultó raro”.

Una estafa enmascarada en la cercanía

Una vez logran el primer objetivo, comienza la conversación por Whatsapp en la que ya piden dinero: “Me dice que tiene un problema, y que tengo que hacer unas trasferencias sin falta en el día de hoy. En ese momento pienso que a lo mejor se trata de una reserva de sus vacaciones de verano, y entonces ni pregunto a mi hija y voy ciega. Y los tres cargos son de 899 euros, 871 euros y la tercer es de 440. En un principio me pedían 4.000 euros, y le dije que yo no tenía esa cantidad en mi cuenta y entonces me pide 2.114 euros. Y yo toda contenta, hago copia de todas mis trasferencias y encima de entrega inmediata”.

Los estafadores habían conseguido su objetivo, un ingreso importante a costa de la inocencia de una persona. Pero eso no quiere decir que Julia se enterase de la estada de inmediato, pasaron varias horas hasta que se percato de lo ocurrido: “Por la tarde, quedé con mi hija y le pregunté qué le pasaba a su teléfono. Ahí me di cuenta de que me habían timado”.





Un error sin solución, que se puede prevenir

Julia reaccionó de la forma correcta, pero no fue suficiente:“Fui a la policía y me comentaron que era algo muy normal, y que no había ninguna posibilidad de recuperar el dinero. Al día siguiente fui al banco a pedir los certificados oportunos de mis trasferencias, y lo que sorprendió es que teniendo los números de cuenta y el banco que era, no se podía hacer más. Todo esto pasa a la policía judicial, y aún estoy asimilando lo ocurrido”.

En 'La Tarde' también han hablado con Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional, para conocer algo más de estas bandas organizadas y saber cómo se pueden prevenir estas estafas: “Lo que intentan hacer los ciberdelincuentes es transmitir un clima de confianza con esa madre, y así poder conseguir su objetivo económico después. Ellos juegan con la inmediatez, con la urgencia, después de haber creado ese concertadas y en ese estado nos es más difícil pensar. Ahí es cuando ellos atacan y piden dinero por un supuesto problema grave”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y la forma de prevenirlo es clara, intentar contactar con la persona en cuestión: “Siempre debemos contrastar la veracidad de los mensajes. Se puede llamar al teléfono de la persona por la que se hacen pasar, hacer ciertas preguntas o pedir que nos envíen un audio para comprobar que es la persona real”.

Este tipo de estafas son cada vez más comunes, y más ingeniosas. Debemos estar atentos y tener siempre presente el verificar la autoría del mensaje.