Una vecina de Huelva, desesperada al descubrir qué han hecho los 'okupas' de su piso: Eran sus inquilinos

Una casa de la playa que han construido tus abuelos y que has disfrutado en tu infancia, con vistas a la playa y que piensas disfrutar un verano con tu propia familia. Pero, cuando vas a hacerlo, te das cuenta de que es imposible porque la han okupado, y no hay quien les eche de ahí. Esto es lo que le ha pasado a Begoña, que tenía una casa de veraneo en El Rompido, en Huelva, y a la que han okupado desde hace más de un año.

Con una excepción, ella había alquilado esa casa unos meses antes con la condición de que el 30 de junio ellos la abandonasen, para que Begoña y su familia pasaran el verano allí. Algo que nunca pasó, porque después de pagar un mes, nunca más lo hicieron y se quedaron sin su casa.

La cosa no queda ahí, porque, encima, pasados los meses de okupación sin pasar nada a su favor, se entera, desde el salón de su casa, que uno de esos "inquiokupas" era un delincuente que estaba en busca y captura.

En La Tarde hablamos con ella sobre lo que le está pasando, y asegura que ella y su familia están "destrozados, uno de los inquiokupas es un atracador, vi el vídeo y vi cómo entraba en mi casa, robó todo y en abril vi, a los tres meses, cómo había vuelto a mi casa." aseguraba.

"Han dicho que no se van hasta que venga un juez, vivimos con mucha angustia y mucho miedo por el tipo de personas que son, la Ley de Vivienda no sirve para nada, está hecho a favor del okupa y hecha a medida para ellos" se lamentaba Begoña, que no sabía cómo atajar el tema.

Sin poder echarlos de casa y con una ingente deuda

Begoña no solo siente el miedo de que los que estén en su casa sean doblemente delincuentes, sino que está asustada porque no hay forma de echarlos, con las triquiñuelas que esos inquiokupas han puesto en marcha para no devolverle su casa: "La señora que está en mi casa, presentó un contrato diciendo que Mohamed era el dueño de mi casa y que le hace un contrato a ella. Ella sabe que la dueña soy yo, yo no sé si él existe o no, pero no entiendo que si esto es algo que se puede demostrar, son unos infractores" aseguraba.

Su caso está ya en los juzgados, pero no hay nada que hacer, porque el juzgado de Ayamonte, que es el que lleva la denuncia, tiene un colapso y se han puesto recientemente a dirimir casos del 2021 "Llevo un año con estos caraduras en mi casa, y he tenido que pagar los suministros, el agua, la luz, tengo una deuda que tela".

Y esa deuda es la que más le está agobiando, porque ella acaba de quedarse sin trabajo y, hasta ahora, ha tenido que pagar 15.000 euros hasta ahora. "Ellos disfrutan de mi casa y yo a pagar sus gastos más todos los impuestos" contaba.

"Nos vimos en la obligación de alquilar la vivienda, y era el segundo año que lo hacíamos, el primer año nos salió bien pero esta nos salió rana. Íbamos a ir en verano, nunca se marcharon. Aquí en España se van de rositas, se van de mi casa pero se irán a otra a okuparla" contaba.

Begoña aseguraba en La Tarde que no sabe qué hacer, porque no hay veredicto y sigue sin poder echar de su casa a nadie, por lo que se siente totalmente impotente. "Es nuestra casa, la han trabajado mis padres y mis abuelos, han trabajado cada ladrillo de esta casa para que la tengan ahora estos caraduras, y estos sinvergüenzas" decía.