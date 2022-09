Una socióloga rusa advierte sobre la guerra de Ucrania: "No hay nada que pueda parar a Putin"

La guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. El 21 de septiembre ha comenzado para los rusos. Más de 1.400 detenidos en Rusia. La gente quiere salir, pero no hay billetes. La cosa se complica aún más cuando se piensa que Putin ha amenazado con apretar el botón nuclear. Muchos rusos viviendo en España están en shock.

Natalia Daima es rusa y vive en España desde hace 19 años. Comenta que dejó de hablar con muchos defensores de Putin. Siente "mucho miedo" porque cree que es como "volver a empezar". Fue una sensación devastadora para ella. Sigue sin hablar con sus amigos durante esos mese de guerra "porque no hay punto de encuentro". Sí que habla con otra gente que está viendo como empieza el conflicto allí: "La guerra está llamando a sus puertas". Explica que ya hay "muchos hombres han salido ya de sus casas".

Natalia detalla que hay un apartado de la ley "para uso interno" en el que establece que puede haber mucha más gente que se movilice de cara a la nueva ofensiva rusa.

Elena Bogush, socióloga rusa, aclara que el ambiente que se respira "no es nada extraordinario" en la capital pero en otras ciudades sí que hubo movilizaciones. Eran unos cientos, pero "muchos" teniendo en cuenta "el silencio de los últimos meses". "Esto de parcial es un eufemismo, en el decreto de la movilización parcial no hay ningunos límites", aclara la socióloga. Está escrito "en términos imprecisos" para hacer varias olas y así movilizar a "muchas personas", según Bogush. "En Rusia no hay poder alguno que pueda calcular cuántas personas han sido movilizadas", apunta.

La socióloga cree que no es solo una guerra con Ucrania porque "Putin lo usa como el pretexto de utilizar las armas nucleares". No ve nada parecido "como mínimos desde la segunda guerra mundial" y que se trata de "un momento muy peligroso" para todos.

Y además, advierte que "es obvio que Putin está aumentando las apuestas". Por ello, "cualquier accidente" puede provocar que suceda "cualquier cosa". Lo más preocupante es que duda que haya "algo que pueda frenar" a Putin. "Necesitamos un cambio de Gobierno en Rusia", expresa Bogush, "necesitamos un Gobierno democrático". Respecto al final del conflicto, señala que Ucrania tiene "que negociar, pero hay que preguntar si quiere la paz a cambio de ofrecer parte de su territorio". Y rechaza que Putin sea el único culpable, hay cómplices: "Los líderes mundiales no están a la altura de la situación". Y aún está lejos el final: "Hace mucho que el problema se agudiza".