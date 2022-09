Ucrania hace balance de las pérdidas rusas mientras Biden advierte a Putin sobre las armas químicas

Más de doscientos días son los que llevamos desde que comenzó la Guerra de Ucrania y, por lo que parece, de momento está lejos de terminar. Especialmente, cuando Kiev ha sacado a la luz el hallazgo de 440 tumbas de ucranianos que fueron, presuntamente, asesinados por el Ejército ruso en Izium, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski añadió: "Todo el mundo debería ver esto. Un mundo en el que no debería haber ni crueldad ni terrorismo. Pero todo está allí. Y su nombre es Rusia". Horas después de esto, el Ministerio de Defensa Ucraniano ha querido compartir en Twitter un balance de las pérdidas rusas que se han dado desde febrero hasta septiembre de este año.

"Sometimes it seems that russia is destined only to show the whole world how not to live and what not to do."

Petr Chaadaev



Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 17: pic.twitter.com/wykj2QHtYD — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 17, 2022

Según sus datos, 54.250 soldados rusos han muerto, se han perdido 2.202 tanques y unos 4.701 vehículos blindados, así como 251 aviones militares o 216 helicópteros. Con ello, ha querido hacer un balance mientras continúan con su contraofensiva para seguir recuperando territorios.

La advertencia de Biden a Putin

Es en este escenario donde ha vuelto a entrar en escena Biden, que ha advertido a su homónimo ruso sobre el uso de armas químicas.

"No, no y no. Cambiaria el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial" afirmaba en una entrevista con 60 Minutos. Dijo, además, que si eso llega a ocurrir, el presidente estadounidense sería "consecuente" con la situación y que, en ese supuesto, Rusia se convertiría "en más parias en el mundo que nunca".

"Don't. Don't. Don't. You will change the face of war unlike anything since World War II," is what President Joe Biden says he would tell President Vladimir Putin if the Russian leader is contemplating the use of tactical nuclear or chemical weapons. Sunday, on 60 Minutes. pic.twitter.com/8xxaDnYcqj — 60 Minutes (@60Minutes) September 16, 2022

Todo ello mientras el presidente estadounidense se ha reunido con familiares de ciudadanos norteamericanos en Rusia, según ha compartido la Casa Blanca.

Zelenski en la próxima Asamblea General de la ONU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, podrá participar por videoconferencia en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, a pesar de las críticas y la oposición de Rusia.

Un total de 101 Estados miembro de Naciones Unidas ha dado 'luz verde' a la intervención telemática del líder ucraniano, mientras que siete países han votado en contra y otros 19 se han abstenido.

Bielorrusia, por su parte, ha presentado una enmienda que, de haberse aprobado, hubiera permitido a todos los países de la ONU enviar un mensaje en vídeo.

Este mensaje de Zelenski será presenciado en directo desde Nueva York por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien acudirá al evento en representación del presidente de Rusia, Vladimir Putin.