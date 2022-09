Una psicóloga, sobre la influencia del reguetón en los jóvenes: "Las palabras influyen en nuestra conducta"

Bad Bunny ha recibido 10 nominaciones a los Premios Grammy Latinos y es probablemente el artista de reguetónmás escuchado por los niños con edades comprendidas entre los 9 y los15 años. La música juega un papel importante, ya que la podemos encontrar diferentes lugares cotidianos ya sea en bares, anuncios, transporte público, etc.

La cuestión es que el reguetónes un fenómeno global, son canciones con alto contenido sexual y están llenas de estereotipos de géneros, sexismo y machismo. De tal forma, que el acceso a este tipo de contenidos puede repercutir sobre los roles que asumen en el futuro. Por ello, en ‘La Tarde’ hemos contado con la participación de dos psicólogas que han explicado el efecto que tiene escuchar esta música en los niños.

Por ejemplo, Noelia tiene 10 años y “escucho reguetóncuando me aburro, entiendo las canciones, pero me gustan por el ritmo y porque son buenos cantantes”. Como ella son muchas las niñas que comparten opinión. Sin embargo, aunque piensan que no les afecta escuchar este tipo de contenidos, sí que tiene cierta repercusión.

Úrsula Perona psicóloga infantil y juvenil e Isabel del Campo psicóloga especializada en adultos y adolescentes han explicado cómo debemos actuar con nuestros hijos cuando escuchan este tipo de música. “Nos preocupa bastante este fenómeno porque las palabras influyen en nuestra conducta”, asegura la psicóloga Úrsula Perona.

Por su parte, Del Campo ha asegurado que “Es cierto que las cantan sin darse cuenta de lo que dicen, pero es un mensaje que va calando”. Esto hace que se acaben considerando normales actitudes inadecuadas en nuestro entorno social. Por lo tanto, “como madres tenemos que hacer un ejercicio de escucharlo con ellos”, ha explicado la psicóloga. De esta forma, “tenemos que analizar el contenido de las canciones porque no saben lo que están diciendo”, subraya.

Son canciones conocidas por todo el mundo, en las que “encontramos elementos como la hipersexualización, la cual afecta a la autoestima”. Por ello, no es un contenido adecuado para los niños. Es difícil controlar el acceso, pero “los padres estamos faltos de apoyo institucional”, asegura. Sin embargo, el problema es que la música es la menos regulada, ya que por ejemplo en el caso del cine si existe una clasificación por edades, igual que en los videojuegos. De tal forma, que con las clasificaciones se restringen los contenidos.

Esto se debe a que la tecnología avanza muy deprisa, “pero tenemos que pararnos y repensar, ya que tenemos la generación de adolescentes más deprimida y con más suicidios”, subraya la psicóloga. Además, esto está relacionado con la excesiva exposición a la comunicación y a las redes sociales.

“A mí me parece buena idea regularlo igual que pasa en la tele o en los videojuegos”, subraya Isabel. Pero de esta forma no acabaría el problema ya que la hipersexualización no está solo en el reguetón, sino que está presente también en los anuncios, en las series o en Internet.

Por último, destacar que la familia es un pilar fundamental desde el cual se contribuye a la construcción de la autoestima y el sentimiento de sentirse querido, por lo que es un ámbito en el que se podría cultivar el diálogo de estos temas para construirse la confianza en familia.