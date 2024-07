Seguro que lo has escuchado mucho a lo largo de tu vida, e incluso tú lo has repetido: es fundamental en este mundo aprender a hablar inglés. No, no vale con saber defenderte, tienes que aprender lo suficiente como para encontrar un buen trabajo, poder irte al extranjero y entenderte, o, simplemente, para hacer nuevas amistades.

Lo cierto es que necesitamos aprender bien el idioma, pero, por lo que sea, en España no se nos termina de dar bien. Y aquí te lo explicamos, porque durante esta temporada, en La Tarde, hablamos con nativos de inglés que nos explicaban qué es lo que nos falla, y hemos recuperado esta entrevista.

Solo un 22%, ese es, precisamente, el porcentaje de los españoles que sí sabemos hablar inglés de manera fluida, o, lo que es lo mismo, uno de cada cinco españoles. Y si vamos al dato más concreto, vemos que la mayor parte de ese pobre porcentaje, tiene menos de 30 años. Esto nos sitúa a la cola de Europa hablando inglés, por detrás de Francia y Portugal, en el puesto 35.

No sabemos hablar inglés, o al menos es lo que dicen los datos, y nos cuesta todavía más que se nos entienda cuando lo pronunciamos. De hecho, hay unas cuantas palabras que, por más que nos esforcemos, nunca las pronunciaremos bien. Al menos así lo explica en La Tarde Elsa O'Brien, profesora y coordinadora de Inclusión Educativa en el British Council.





Ella mismo nos contaba que hay una serie de palabras, y tres de ellas que son tremendamente básicas, que deberíamos aprender bien.

Las tres palabras que se nos complican para pronunciar

"Hello", esa palabra tan fundamental para aprender inglés, y que es la primera de esas tres palabras que se nos complican algo más. ¿La razón? Que esa H la pronunciamos como una J, lo que hace que la pronunciación sea incorrecta. "Cuando somos pequeñitos, tenemos facilidad para pronunciar todos los sonidos que existen, pero poco a poco los vamos perdiendo porque no son tan importantes en nuestro idioma" empezaba a explicar la profesora.

"Son cosas que no nos sirven, pero cuando aprendemos otro idioma sí tenemos que recuperar y trabajar esa capacidad. Aquí el problema es la H, como aquí no se pronuncia, hacemos lo que podemos, una estrategia inconsciente es algo que se parece, esa J. En una conversación, que pensamos en el vocabulario y lo que queremos decir, la pronunciación se queda atrás" anunciaba.





La siguiente palabra es "Spanish", que verás tú si es necesaria para nosotros, por motivos obvios. Lo cierto es que tendemos a pronunciarla con una E delante. "Aquí se juntan dos complicaciones, la S y la P juntas al principio de una palabra, siempre tenemos antes una vocal. Algunos añaden la E antes para pronunciarlo y hay quien pronuncia la S del final como una S española" decía.

La tercera es "Happy" donde el problema vuelve a ser la H.

La razón por la que nunca aprenderemos bien inglés

Desde el British Council avisan de otras palabras en inglés que son bien complicadas de pronunciar por los españoles, como, por ejemplo, "Walk", "Could" o "Talk". ¿Por qué nos pasa eso?

"Es un problema diferente, el español es una lengua fonética, se pronuncia de la misma manera, pero en inglés no es así, cuando aprendemos escribiendo y leyendo, luego tenemos que pronunciarlo y no tiene nada que ver" decía.

Por eso, esta profesora, que vive en Madrid, avisa del problema que tenemos los españoles a la hora de aprender inglés y ni te contamos de pronunciarlo. "El principal problema es que seguramente en el pasado, se ha aprendido de una manera poco comunicativa, muy basado en lectura y escritura y costaba mucho dar el salto a la comunicación" decía.





Y apuntaba a una razón más "importante" y que iba más allá: el problema de doblar las películas internacionales en español. "Es importante que en español se siguen doblando las películas, nos frena que una vez que salimos de clase no hay la exposición que tenemos que tener" expresaba.

Eso sí, algo a nuestro favor, como decía la profesora, es que estamos cambiando la forma de enseñar y también de aprender el inglés. "Los jóvenes han mejorado muchísimo, los grupos de preadolescentes son del nivel más alto, solo tienen el objetivo de hacerse entender, y tenemos que mirarlo e intentar imitar ese proceso" sentenciaba en La Tarde.

Así que sí, es muy probable que las nuevas generaciones, hablen mucho mejor inglés que nosotros.