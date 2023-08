El economista Trías de Bes, sobre blindar el dinero en efectivo: "Debe haber derecho a la intimidad"

¿Sueles llevar encima dinero en efectivo? Cuando vas al supermercado, ¿pagas en metálico? En un restaurante, ¿prefieres que te cobren con tarjeta? Por si no lo sabías, España es el quinto país de la Unión Europea que más utiliza el dinero en efectivo y puede que el Banco Central Europeo cambie nuestro hábito. La Institución está inmersa en una campaña para impulsar el euro digital. Sin embargo, ya hay retractores de esta medida.

Austria, por ejemplo, otro de los países que más utiliza el dinero físico, reivindica el “Derecho a pagar en efectivo” y plasmar en la Constitución la continuidad de billetes y monedas virtuales.

El canciller austriaco Karl Nehammer explicaba que “la mayoría que use dinero digital podrá hacerlo pero quien no quiera podrá estar cubierto por la ley”. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE, apunta a que el 78% de los austriacos paga con efectivo, incluso hay quienes no tienen ni si quiera tajerta de crédito, tal y como le habían contado a Raquel.

En el año 2022, el dinero en metálico ha seguido siendo el medio de pago más habitual en las operaciones de venta en la Unión Europea con un 59%. Sin embargo, desde el año 2019 este porcentaje era de un 72%, lo que quiere decir que cada vez usamos más la tarjeta para nuestras compras o pagos.

Por otro lado, ese mismo estudio del Banco Central Europeo también señala que el 60% prefiere realizar sus transaciones de pago en efectivo. De esta forma consideran que tienen sus operaciones más controladas y pueden permitir su seguridad.

¿Te imaginas un mundo sin monedas, sin billetes, en definitiva, sin efectivo? ¿Lo que pretende el Banco Central Europeo supone la desaparición del dinero en metálico? Antes de nada, Fernando Trías De Bes, nuestro economista de cabecera, nos contaba que “la primera forma de dinero fue un buey”.

El euro digital es como el dinero en efectivo pero no necesariamente está en un banco y que estará auspiciada por el Banco Central Europeo, explicaba Trías de Bes. Pero, el profesor defiende que nunca va a desaparecer algún tipo de dinero en efectivo, ya que “utilizariamos dólares, dinero de otro país, o cualquier otra cosa.” Veremos qué sucede en el futuro, si se sustituye el dinero en efectivo por el euro digital, porque estamos asistiendo a muchos avances, también en cuestiones monetarias.