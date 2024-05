De Haro, desde un comedor social de Barcelona: "Los pobres no entran en campaña porque no dan votos"

Audio

Parroquia de Santa Ana en Barcelona, en esta recta final de la campaña catalana. Hay aquí un comedor social. A estas horas se comenta la encuesta prohibida, que no cambia nada. Se habla de los bloqueos, de los posibles pactos. Pero no se habla, porque no se ha hablado de dos de los grandes problemas de Cataluña, su futuro, de los pobres. Desastre educativo desde hace 10 años, coincidiendo con el inicio del procés, de la cronificación de la pobreza.

Menos mal que existen estos comedores. En Barcelona, uno de cada tres, en Cataluña uno de cada cuatro, es pobre o en riesgo de exclusión social. Acabo de hablar con Ramón, que dice que uno de los problemas es el precio de la vivienda. Ha vivido en una habitación en la que no tenía derecho a agua caliente y le costaba una pasta.

De esto no se ha hablado en la campaña electoral. Que diga que sin la ayuda de Cáritas hubiera sido imposible salir adelante. Los políticos, me decía el director de Cáritas en Barcelona, están al corto plazo, al regate instantáneo. Siempre pensando con las luces cortas. No funciona la política de vivienda ni de rentas básicas.



Las políticas de renta no funcionan porque son para gente muy pobre. No entra en campaña porque los pobres no dan votos, no votan. Pobreza crónica en Barcelona, la cosa no ha mejorado en los últimos años y luego hablaremos de la educación. Muchos de los chicos que estudian en Cataluña no tienen casi comprensión lectora.

Que sigan hablando de pactos y estén con las luces cortas. Hay que recordar aquello que decía Sánchez de la Fiscalía. Es el segundo varapalo que le han dado al Fiscal Ortiz por nombrar a la exministra Delgado para el cargo que la nombró.