¿Adiós al dinero en efectivo para siempre? Así va a cambiar tu economía con la llegada del euro digital

¿Te has imaginado alguna vez un país sin dinero en efectivo? Si la respuesta es 'sí', has acertado. Y es que, el Banco Central Europeo (BCE), en conjunto con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los ministros de Finanzas de la zona euro, trabaja desde hace años en la implantación del llamado 'euro digital', y ahora, en España, ya han empezado las pruebas piloto de lo que podría ser, en un futuro no muy lejano, una nueva forma de comercialización. Lo que se pretende es que para otoño de este año se termine la fase de investigación, y así después deliberar cómo se implantará y cómo se regulará. Con estas estimaciones se espera que para 2025 ya podamos operar con esta divisa.

El Banco de España es el encargado del desarrollo de esta nueva moneda que ya se está probando en nuestro país. Para conocer más a fondo el euro digital y lo que supone, en COPE hemos hablado con Carles Ruiz, profesor de Legal Tech de la Universitat Abat Oliba CEU, quien ha reconocido que los "riesgos son elevados" y, por eso, está "en fase de estudio", con el fin de ver cómo se podría aplicar.

¿Adiós al dinero en efectivo?

El experto ha respondido de forma clara a la gran pregunta del millón, '¿vamos a decir adiós al dinero en efectivo?', siendo conocedor de que ahora no es posible -puesto que no está implementado el euro digital-, pero que en un futuro seguramente sí desaparezca. "Ahora mismo, tanto desde el BCE como otros organismos de la UE consideran que no, que habrá un periodo al menos de convivencia con el efectivo, pero a furuto se perderá este tipo de moneda y pasaremos a la moneda virtual", aseguraba.

¿Libertad o control de la privacidad?

Uno de los aspectos a tener en cuenta con el euro digital es que habrá un control riguroso de todas las transferencias, lo que llevaría a la falta de privacidad: "Hay una tendencia en los últimos años por parte de las administraciones en meterse en el entorno digital, no para garantizar la libertad y el desarrollo, sino más para controlar lo que hacen los ciudadanos", explicaba Carles Ruiz, puesto que será el Estado el que tenga una mayor capacidad de intervención sobre lo que se está haciendo la población con el propio dinero de cada uno.

Ante esto, la pregunta sería si este avance tecnológico sería una buena idea o, si por el contrario, es algo que va a perjudicar a los ciudadanos. "No es que sea bueno o malo, es que es inevitable. Nos dirigimos a una sociedad completamente digital, al menos en lo que es la Europa Occidental. Y esta sociedad se mueve por canales virtuales. Hoy día gran parte de la economía se mueve por la economía digital, comercio electrónico, etc. Lo que hacemos es adaptarnos a las nuevas realidades digitales", argumentaba el experto.

Riesgos del euro digital

Por el momento, tal y como ha señalado Carles Ruiz, profesor de Legal Tech de la Universitat Abat Oliba CEU, el euro digital está en fase de estudio para ver cómo se podría aplicar. Ahora bien, lo que parece fácil y sencillo (pagar con el móvil o con la tarjeta sin hacer falta efectivo), tiene sus riesgos: "Si no tenemos electricidad hoy en un determinado lugar, y por lo tanto no podemos usar las transacciones, hasta posibilidades varias como los ciberdelitos, como también el riesgo para la privacidad de las personas. Existen riesgos importantes que se van a tener que valorar y también solventar en la medida de nuestras posibilidades", aseguraba.