Trabaja en un quiosco de Asturias y no puede creer lo que se ha agotado en cuestión de minutos: pasa en toda España

Si te pedimos que te remontes, poquito a poco, a tu infancia, seguro que te acordarás de todas esas cosas que hacías con tus amigos. Seguro, también, que te evocan mucha nostalgia y que, incluso, llegas a echarlas de menos.

Seguro que te acuerdas de las tardes después del colegio merendando con ellos y jugando a la pelota, o cuando en tu pueblo o ciudad, salíais a hacer alguna trastada. Si tu infancia estuvo llena de esos momentos, es motivo de alegría porque significa que fue una época muy feliz.

Por supuesto, en esos momentos cobra mucho sentido la familia, que siempre está ahí acompañándote y guiándote en todo lo que necesitas. Por eso, quizá también recuerdes cómo los domingos los pasabas con tu familia, o cuando ibas con tu abuelo al quiosco de confianza a comprar los cromos que más tarde pondrías en tus álbumes.

Son recuerdos que permanecen por siempre y que, aunque haya pasado mucho tiempo, te dibujan una sonrisa en tu cara. Tradiciones que, incluso, quieres pasar a tus hijos. Aunque, seamos sinceros, no suelen ser las cosas como lo eran antes, ni tampoco esos álbumes de cromos.

O eso pensamos, porque ha habido, desde el martes pasado, una auténtica revolución en los quioscos españoles que no ha dejado respirar a los vendedores, que, poco a poco, se ven necesitando más reposiciones.

Agotado en cuestión de minutos y sin reservas para todos

Ha habido una auténtica fiebre en los quioscos españoles y ha arrasado entre todos: jóvenes y no tan jóvenes. Se trata, nada más y nada menos que de un álbum de cromos de fútbol.

Hasta aquí te podría parecer todo normal, si no fuera porque no es un álbum normal. Se trata de uno de segunda división ideado por Panini y que, en realidad, es una excepción, porque solo se fabrican de primera división.

Lo estrenaron el martes y ha sido un auténtico furor entre todos, pero especialmente, entre los adultos. Tres días después, se han agotado.

Rosa es quiosquera en Gijón y contaba en COPE que, desde bien temprano, ha recibido muchas reservas del álbum porque se han agotado las existencias. “Me han encargado un álbum y caja de cromos. Para su hija, de 22 años me decía. Otra para su hijo que estaba en Portugal con 20 años, no son críos” expresaba.

COPE Gijón Álbum de LaLiga Hypermotion de 'Panini Cromos'

No es la primera vez que se lanzan de esta categoría, es una rareza, pero no siempre se lanzó con el mismo éxito. En Asturias, por cierto, es donde más están triunfando, ya que sus equipos, el Sporting de Gijón y el Oviedo están en segunda división.

A los quiosqueros de allí este éxito les ha pillado desprevenidos.

La emoción de los quiosqueros y futbolistas

Alfonso Arbesú López es quiosquero en Asturias y dice que no recuerda un fenómeno así desde hace muchos años. “Es la segunda reposición que hemos hecho y agotados. Tenemos mucha espera de cromos y álbumes, parecía que iban a llegar hoy mismo y el lunes volveremos a salir por tercera vez, es algo histórico” expresaba en 'La Tarde'.

“Cuando un amigo te empieza a llamar para que les guardes algo no solo para sus nietos, sino para ellos también. Cuando eso pasa, es que hay un fervor increíble” contaba.

Sara está al frente de un quiosco en un pueblo de Huesca de 900 habitantes y, cuando vio llegar los álbumes, casi devuelve la colección. “Pensamos más cronos no, por favor. Los apartamos y ayer nos llegó un chico diciéndonos que necesitaba el álbum, que había equipos legendarios de toda la vida, nos echamos a reír y lo sacamos a la venta” contaba.

Pero esta fiebre no solo ha sorprendido a los quiosqueros, sino a los propios futbolistas de segunda división. Es el caso de César Gelabert, futbolista del Real Sporting de Gijón.

“Es una sensación increíble y lo primero que hice fue bajar a comprar el álbum y cromos a ver si me tocaba el mío. Lo conseguí y es verdad que perdí la ilusión porque no salía yo, pero al final me he encontrado” decía con mucho sentido del humor.

“No te pareces en nada en el cromo, pero me han puesto incluso algo mejor de lo que aparento así que mucho mejor. Muchos en el vestuario hemos compartido la misma ilusión desde pequeños y ahí hablamos un poco porque nos hace ilusión tener nuestro cromo” decía.

Cree, además, que es un buen reconocimiento para todos los jugadores de segunda división. Y además, sentenciaba: “poder tener la colección de tu equipo creo que es algo inolvidable. Este álbum sí lo voy a terminar”.