¿A dónde van todos los residuos que se recogen diariamente tras la DANA en Valencia? Un experto desvela el insólito lugar al que van a parar

Luis Mas Escudero es director general de Reciclamás, una empresa especializada en reciclaje y gestión de residuos. Llevan echando una mano desde el pasado 2 de noviembre, en cuestión de recogida y retirada de residuos estancados en la calzada de los pueblos afectados por la DANA. “Tenemos plantas de tratamiento de residuos, de reciclaje, tenemos camiones gancho, que son una especie de camiones tipo bañera y tenemos también de carga trasera, tipo basurero”. Han estado colaborando en Paiporta, en Catarroja y en Sedaví.

"LA POSITIVIDAD DE LA GENTE"

Luis ha asegurado que lo que más le ha sorprendido es “la positividad de la gente y las ganas de ayudar”. Ha asegurado que hasta le ha puesto los pelos de punta. “Cuando ves la desolación, una catástrofe como esta, te emociona ver la gente, la positividad con la que ayuda y cómo sale la adrenalina de las personas, porque no he conocido a nadie que haya dicho que no, ni he visto a nadie que haya dicho que no”. La positividad de las personas ha resultado ser el motor que ha impulsado la causa. “Es realmente emocionante”

EFE Decenas de voluntarios continuan extrayendo lodo de las calles, este domingo, en la población de l`horta Sud de Catarroja

¿Dónde terminan los residuos Que se retiran a diario?

En la empresa de Mas calculan que han retirado ya más de 1000 toneladas de residuos desde que empezaron con las labores de ayuda. Pero claro, el acumulado de tanta basura y de tantos enseres inservibles hay que apilarlo en algún sitio, en el que se procese para su reciclaje, o extinción. En este caso, Luis Mas ha asegurado que han sacado una orden para estos días, en la cual no es necesario darles el tratamiento de reciclado como se les da hasta ahora". Una decisión razonable, debido a que son muchas las toneladas que hay que gestionar. "No están obligando a reciclarlas". Por lo tanto, digamos que está permitido, de momento, apilar todos los residuos que se recogen diariamente, sobre todo, para agilizar ese trabajo. "Se está habilitando una zona bien grande cerca del aeropuerto, pero seguramente se va a trasladar todo directamente a vertedero, posteriormente". Además, ha dicho que eso "no se va a poder clasificar, porque aparte de que está muy embarrado y muy estropeado, no sabemos qué se pueda salvar ahí". Mas ha asegurado que "lo importante es quitarlo del medio".

El ritmo de retirada de vehículos no es veloz, pero sí constante. Al ritmo de 3.500 toneladas diarias se calcula que poco a poco las calles de los pueblos afectados vuelvan a coger el aspecto que tenían antes de las lluvias. De lo que se recoge, poco se va a poder hacer, sobre todo en el tema de los vehículos. "Una vez el agua sobrepasa el tubo de escape, ya prácticamente se dan por inservibles”, ha asegurado Mas".