Todo lo que debes saber sobre el 'renting' del móvil: la decisión que te puede hacer pagar 400 euros más

Se trata de una costumbre u opción cada vez más extendida en España como alternativa a comprarse electrodomésticos caros o, por norma general, un coche: el conocido como 'renting'. Se trata de un alquiler a largo plazo a cambio del pago de una cuota mensual que incluye todos los gastos de mantenimiento. Así, en lugar de comprar un vehículo lo alquilas mes a mes un plazo de tres años. Pero, ¿esto podría hacerse con un dispositivo móvil? ¿Qué es todo lo que tienes que saber antes de optar por ello?

A estas y a otras preguntas les ha dado respuesta este lunes en La Tarde el economista Fernando Trías de Bes, que explica las diferencias entre hacer un renting con el móvil y hacerlo con un coche: “Tú dices renting de un teléfono y te quedas de piedra, porque estamos acostumbrados al renting de un coche”. Por eso, el primer matiz es que no son teléfonos, son casi ordenadores, cada vez tienen más funcionalidades y ya estamos viendo futuras aplicaciones que permitirán hacer funcionar hojas de cálculo en el móvil.

"Por lo tanto, si antes eran 200 o 300 euros ahora son 1.000", comenta. Así, también hay mucho amante de la tecnología y gente que tiene que tener el último modelo.









Todo lo que tienes que saber del 'renting' de móviles



El renting tiene dos o tres características fundamentales, como explica el economista. La primera es que no eres el propietario, la propiedad es de aquellas empresa con la que haces el renting y esto es tremendamente importante. “Lo primero que va a querer hacer el propietario es asegurarlo, un seguro a todo riesgo, porque se puede caer, romper o estropear. Vas a pagar una cuota mensual que va a incluir un seguro total”, subraya. Segundo punto es que el dispositivo no es tuyo. Y el tercero es que te van a preguntar por cuánto tiempo vas a querer el renting y, “cuanto más tiempo te comprometas, menos pagas cada mes”, apunta, variando así su precio de 400 euros al año a 800.

El último punto y "aquí está el secreto". Cuando acaba tu contrato te van a dar dos opciones: o quedártelo o interrumpir el alquiler. Si no te lo quedas vas a necesitar otro teléfono, por lo que te van a ofrecer un nuevo renting. "Aquí hay un punto fundamental que es que la empresa de renting ha estado ganando dinero contigo y, si has cuidado el móvil, lo va a vender en un mercado de móviles usados. Estos es fabricar productos de segunda mano, las empresas de renting de coches les interesa, porque van a tener coches casi nuevos para vender", concluye.









La decisión que te puede hacer pagar 400 euros más



Por eso, queda la gran pregunta: ¿Nos merece la pena? Estoy pagando 400 euros al año y, si lo haces por dos son 800 y si me lo quiero quedar tengo que pagar la diferencia encima. “No es fácil, porque hay gente que te dirá que le da igual acabar pagando más porque no tiene 1.200, pero 40 al mes tiene”, explica Trías de Bes. Puedes tener la opción de financiarlo, pero el interés te puede salir muy caro. Y luego está el segundo componente: si yo ahora lo compro y soy el propietario, lo financio, pero en un año y medio sale una nueva generación de teléfono como el 5G o algo similar, y estoy enganchado, no me interesa.

“Eso pasa mucho con los coches eléctricos porque a lo mejor dentro de 3 años la autonomía pasa de 50 a 150 kilómetros. Incluso siendo más caro prefiere pagar ese sobreprecio para no quedarse con un producto que puede perder en comparación con nueva tecnología disponible en unos años”, termina..